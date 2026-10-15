Saida Mirziyoyeva va Bilol Erdog‘an Istanbuldagi nufuzli ta’lim maskanlarida bo‘ldi

·64·Jamiyat
Saida Mirziyoyeva va Bilol Erdog‘an Istanbuldagi nufuzli ta’lim maskanlarida bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saida Mirziyoyeva Istanbuldagi Ibn Xaldun universiteti va «Yenidog‘u» maktabida bo‘lib, ta’lim tizimidagi ilg‘or yondashuvlar, jumladan, iqtidorni ro‘yobga chiqarish va mustaqil fikrlashni shakllantirish usullari bilan tanishdi.
  • Tashrif davomida ikki davlat ta’lim maskanlari o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri hamkorlikni kengaytirish, o‘quv dasturlari va metodikalar bo‘yicha tajriba almashish hamda qo‘shma loyihalar tashkil etish bo‘yicha kelishuvlarga erishildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva rasmiy Telegram-kanali orqali Istanbul shahriga tashrifi doirasida Turkiyaning ilg‘or ta’lim muassasalari faoliyati bilan tanishganini ma’lum qildi.

Tashrif davomida Saida Mirziyoyeva Turkiya yoshlar jamg‘armasi va ta’lim loyihalari tashabbuskori Najmiddin Bilol Erdog‘an hamrohligida Istanbulning yetakchi oliygohlaridan biri bo‘lgan Ibn Xaldun universiteti hamda innovatsion yondashuvlari bilan ajralib turuvchi «Yenidog‘u» maktabida bo‘ldi.

Saida Mirziyoyeva va Bilol Erdog‘an Istanbuldagi nufuzli ta’lim maskanlarida bo‘ldi

Ta’limdagi ilg‘or yondashuv: Iqtidor va mustaqil fikr

Saida Mirziyoyeva mazkur maskanlarda qo‘llanilayotgan zamonaviy ta’lim tizimi va standartlari unda katta taassurot qoldirganini qayd etdi:

  • Iqtidorni ro‘yobga chiqarish: Muassasalarda har bir yoshning shaxsiy qobiliyati va salohiyatini erta aniqlab, uni maqsadli rivojlantirish yo‘lga qo‘yilgan;

  • Mustaqil tafakkur: O‘quvchi va talabalarda muammolarga tanqidiy va kreativ yondashish, erkin xulosa chiqarish hamda mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda;

  • Yuqori sifat nazorati: Dars jarayonlarida nazariya va amaliyot uyg‘unlashuvi orqali zamonaviy bilimlar chuqur singdirilmoqda.

Saida Mirziyoyeva va Bilol Erdog‘an Istanbuldagi nufuzli ta’lim maskanlarida bo‘ldi

O‘quvchilar, talabalar va o‘qituvchilar uchun yangi imkoniyatlar

Ushbu tashrif ikki qardosh davlat ta’lim tizimi o‘rtasidagi aloqalarni amaliy mazmun bilan boyitishga xizmat qiladi. Muloqot chog‘ida bir qator muhim yo‘nalishlar bo‘yicha kelishuvga erishildi:

  • To‘g‘ridan to‘g‘ri hamkorlik: Ikki mamlakat ta’lim maskanlari o‘rtasidagi amaliy aloqalar sezilarli darajada kengaytiriladi;

  • O‘zaro tajriba almashinuvi: O‘quv dasturlari, ilg‘or metodikalar va pedagogik innovatsiyalarni muntazam almashish tizimi shakllantiriladi;

  • Yangi eshiklar va dasturlar: Maktab o‘quvchilari, oliy ta’lim talabalari hamda pedagoglar uchun qo‘shma loyihalar, malaka oshirish va almashinuv kurslarini tashkil etish bo‘yicha yangi imkoniyatlar ochiladi.

Saida Mirziyoyeva va Bilol Erdog‘an Istanbuldagi nufuzli ta’lim maskanlarida bo‘ldi

Ta’lim — do‘stlik va hamkorlikning mustahkam poydevori

Saida Mirziyoyeva o‘z postida O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi aloqalarda ta’lim yo‘nalishi alohida strategik ahamiyatga ega ekanini ta’kidlab o‘tdi:

«Ta’lim sohasi — O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi do‘stona munosabatlarning muhim qirralaridan biridir. Mazkur yo‘nalishdagi hamkorligimiz yoshlarning o‘qib-o‘rganishi, dunyoqarashi o‘sishi hamda bir-birini yanada yaqindan tanishiga xizmat qiladi», — deya qayd etdi Prezident Administratsiyasi rahbari.

Ushbu tashabbuslar ikki davlat yoshlarining zamonaviy bilimlarni egallashi, dunyoqarashini kengaytirishi va qardosh xalqlar o‘rtasidagi madaniy-ma’rifiy rishtalarni yanada mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda.

Saida Mirziyoyeva va Bilol Erdog‘an Istanbuldagi nufuzli ta’lim maskanlarida bo‘ldiSaida Mirziyoyeva va Bilol Erdog‘an Istanbuldagi nufuzli ta’lim maskanlarida bo‘ldiSaida Mirziyoyeva va Bilol Erdog‘an Istanbuldagi nufuzli ta’lim maskanlarida bo‘ldi
Saida MirziyoyevaIbn Xaldun universitetiTurkiya yoshlar jamg‘armasiO‘zbekiston-Turkiya ta’lim hamkorligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»26 avgust 06:54Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdiSaida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdi27 sentabr 10:56Saida Mirziyoyeva axlat qutisidagi mushukchani ko‘rib, befarq o‘tib ketmadi (video)Saida Mirziyoyeva axlat qutisidagi mushukchani ko‘rib, befarq o‘tib ketmadi (video)29 sentabr 16:00Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizga nisbatan zo‘ravonlik ishi bo‘yicha munosabat bildirdiSaida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizga nisbatan zo‘ravonlik ishi bo‘yicha munosabat bildirdi27 sentabr 10:19Namangandagi 5 yoshli qizaloq fojiasi: jazo masalasi yana kun tartibidaNamangandagi 5 yoshli qizaloq fojiasi: jazo masalasi yana kun tartibida28 sentabr 08:10Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!1 sentabr 08:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?