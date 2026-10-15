Saida Mirziyoyeva va Bilol Erdog‘an Istanbuldagi nufuzli ta’lim maskanlarida bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saida Mirziyoyeva Istanbuldagi Ibn Xaldun universiteti va «Yenidog‘u» maktabida bo‘lib, ta’lim tizimidagi ilg‘or yondashuvlar, jumladan, iqtidorni ro‘yobga chiqarish va mustaqil fikrlashni shakllantirish usullari bilan tanishdi.
- Tashrif davomida ikki davlat ta’lim maskanlari o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri hamkorlikni kengaytirish, o‘quv dasturlari va metodikalar bo‘yicha tajriba almashish hamda qo‘shma loyihalar tashkil etish bo‘yicha kelishuvlarga erishildi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva rasmiy Telegram-kanali orqali Istanbul shahriga tashrifi doirasida Turkiyaning ilg‘or ta’lim muassasalari faoliyati bilan tanishganini ma’lum qildi.
Tashrif davomida Saida Mirziyoyeva Turkiya yoshlar jamg‘armasi va ta’lim loyihalari tashabbuskori Najmiddin Bilol Erdog‘an hamrohligida Istanbulning yetakchi oliygohlaridan biri bo‘lgan Ibn Xaldun universiteti hamda innovatsion yondashuvlari bilan ajralib turuvchi «Yenidog‘u» maktabida bo‘ldi.
Ta’limdagi ilg‘or yondashuv: Iqtidor va mustaqil fikr
Saida Mirziyoyeva mazkur maskanlarda qo‘llanilayotgan zamonaviy ta’lim tizimi va standartlari unda katta taassurot qoldirganini qayd etdi:
Iqtidorni ro‘yobga chiqarish: Muassasalarda har bir yoshning shaxsiy qobiliyati va salohiyatini erta aniqlab, uni maqsadli rivojlantirish yo‘lga qo‘yilgan;
Mustaqil tafakkur: O‘quvchi va talabalarda muammolarga tanqidiy va kreativ yondashish, erkin xulosa chiqarish hamda mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda;
Yuqori sifat nazorati: Dars jarayonlarida nazariya va amaliyot uyg‘unlashuvi orqali zamonaviy bilimlar chuqur singdirilmoqda.
O‘quvchilar, talabalar va o‘qituvchilar uchun yangi imkoniyatlar
Ushbu tashrif ikki qardosh davlat ta’lim tizimi o‘rtasidagi aloqalarni amaliy mazmun bilan boyitishga xizmat qiladi. Muloqot chog‘ida bir qator muhim yo‘nalishlar bo‘yicha kelishuvga erishildi:
To‘g‘ridan to‘g‘ri hamkorlik: Ikki mamlakat ta’lim maskanlari o‘rtasidagi amaliy aloqalar sezilarli darajada kengaytiriladi;
O‘zaro tajriba almashinuvi: O‘quv dasturlari, ilg‘or metodikalar va pedagogik innovatsiyalarni muntazam almashish tizimi shakllantiriladi;
Yangi eshiklar va dasturlar: Maktab o‘quvchilari, oliy ta’lim talabalari hamda pedagoglar uchun qo‘shma loyihalar, malaka oshirish va almashinuv kurslarini tashkil etish bo‘yicha yangi imkoniyatlar ochiladi.
Ta’lim — do‘stlik va hamkorlikning mustahkam poydevori
Saida Mirziyoyeva o‘z postida O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi aloqalarda ta’lim yo‘nalishi alohida strategik ahamiyatga ega ekanini ta’kidlab o‘tdi:
«Ta’lim sohasi — O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi do‘stona munosabatlarning muhim qirralaridan biridir. Mazkur yo‘nalishdagi hamkorligimiz yoshlarning o‘qib-o‘rganishi, dunyoqarashi o‘sishi hamda bir-birini yanada yaqindan tanishiga xizmat qiladi», — deya qayd etdi Prezident Administratsiyasi rahbari.
Ushbu tashabbuslar ikki davlat yoshlarining zamonaviy bilimlarni egallashi, dunyoqarashini kengaytirishi va qardosh xalqlar o‘rtasidagi madaniy-ma’rifiy rishtalarni yanada mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…