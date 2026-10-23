Toshkentda Onix haydovchisi piyodani urib yubordi: jabrlanuvchi shifoxonaga yotqizildi

·43·Jamiyat
Toshkentda Onix haydovchisi piyodani urib yubordi: jabrlanuvchi shifoxonaga yotqizildi

Toshkent shahrining Uchtepa tumanida yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Onix rusumli avtomobil haydovchisi tartibga solinmagan piyodalar o‘tish joyidan kesib o‘tayotgan fuqaroni urib yubordi. Bu haqda Toshkent shahar Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, hodisa 22 oktyabr kuni soat 15:00 lar atrofida tumanning KXAY ko‘chasida yuz bergan. 2006 yilda tug‘ilgan H.Sh. boshqaruvidagi avtomobil piyodani urib yuborgan.

YTH oqibatida jabrlangan shaxsga voqea joyida tez tibbiy yordam ko‘rsatilib, keyinchalik shifoxonaga olib ketilgan.

Ayni paytda hodisaning kelib chiqish sabablari va boshqa tafsilotlarini aniqlash maqsadida Toshkent shahar IIBB YHXB mas’ul xodimlari tomonidan surishtiruv olib borilmoqda.

Eslatib o‘tamiz, avvalroq Farg‘ona viloyatining Furqat tumanida haydovchilik guvohnomasiga ega bo‘lmagan o‘smir yo‘l-transport hodisasiga uchrab, halok bo‘lgani haqida xabar berilgan edi.

Toshkent shahar IIBB YHXBUchtepa tumaniYo‘l-transport hodisasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandiTungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandi21 sentabr 12:11Onix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsilotiOnix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsiloti29 iyul 11:58YPX bilan to‘qnashgan Onix haydovchisi ham vafot etgani aytilmoqdaYPX bilan to‘qnashgan Onix haydovchisi ham vafot etgani aytilmoqda27 iyul 14:26Jizzaxda Onix va Volkswagen to‘qnashuvi natijasida ikki kishi halok bo‘ldiJizzaxda Onix va Volkswagen to‘qnashuvi natijasida ikki kishi halok bo‘ldi11 avgust 17:49Toshkentda qulagan devor qabr toshlariga zarar yetkazdiToshkentda qulagan devor qabr toshlariga zarar yetkazdiBugun 14:46“A” yo‘laklari tozalanmoqda: Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati tekshiruvga chiqdi“A” yo‘laklari tozalanmoqda: Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati tekshiruvga chiqdiBugun 12:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi