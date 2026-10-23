Sevila Xudoyberganova 23 yoshni qarshi oldi: yaqinlari unga unutilmas syurpriz tayyorladi (video)

·9·Madaniyat
Sevila Xudoyberganova 23 yoshni qarshi oldi: yaqinlari unga unutilmas syurpriz tayyorladi (video)

Aktrisa Sevila Xudoyberganova 22 oktyabr kuni 23 yoshni qarshi oldi. U Instagram sahifasida tug‘ilgan kunidan olingan videoni joylashtirib, muxlislari bilan quvonchli lahzalarini bo‘lishdi.

Videoda aktrisaning onasi va tanlagan insoni unga kutilmagan syurpriz tayyorlagani aks etgan. Tug‘ilgan kun munosabati bilan Sevilaga turli shakldagi gul dastalar, ismi yozilgan va yoshi aks etgan sharlar, turli brendlarning sovg‘alari hamda bayram torti taqdim etilgan. Shuningdek, bayram mushakbozlik bilan yanada ko‘tarinki ruhda davom etgan.

Aktrisaning quvonchli kunidan olingan tasvirlar muxlislar e’tiborini tortdi. Izohlarda ko‘plab foydalanuvchilar Sevilani tavallud kuni bilan tabriklab, unga samimiy tilaklarini yo‘llamoqda.

Sevila XudoyberganovaO‘zbek shou-biznesiAktrisalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rayhon G‘aniyevaga tug‘ilgan kunida noodatiy syurpriz uyushtirildi (video)Rayhon G‘aniyevaga tug‘ilgan kunida noodatiy syurpriz uyushtirildi (video)17 sentabr 16:11Xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi (video)Xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi (video)30 iyul 16:05Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildiIlhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi25 avgust 15:14Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)11 avgust 05:44Halima Ibragimovaning opasi singlisini amalga oshmagan orzulari haqidaHalima Ibragimovaning opasi singlisini amalga oshmagan orzulari haqida6 may 23:05Madina Tojiboyeva 28 yoshni eng katta quvonch bilan qarshi oldi (video)Madina Tojiboyeva 28 yoshni eng katta quvonch bilan qarshi oldi (video)20 iyul 05:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir