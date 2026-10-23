Qashqadaryoda yangi shahar qurish va metro barpo etish rejalari bildirildi

·1·O‘zbekiston
Qashqadaryoda yangi shahar qurish va metro barpo etish rejalari bildirildi

Prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryoda aholi va jamoatchilik vakillari bilan o‘tkazgan uchrashuvida viloyatda yangi shahar qurish rejalashtirilayotganini ma’lum qildi.

Davlat rahbarining aytishicha, hududda Toshkentdagi Yangi Toshkent loyihasi kabi Yangi Qarshi shahri ham bunyod etiladi. Ushbu tashabbus viloyatning shaharsozlik salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan.

Shuningdek, uchrashuvda Qashqadaryoda metro qurish imkoniyati ham muhokamaga qo‘yildi. Hozircha yangi shaharning qurilish muddatlari, aniq joylashuvi va metro loyihasini amalga oshirish bo‘yicha batafsil ma’lumot berilmagan.

Shavkat MirziyoyevQashqadaryoYangi Qarshishaharsozlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev BMT-Habitat ijrochi direktori bilan uchrashdiShavkat Mirziyoyev BMT-Habitat ijrochi direktori bilan uchrashdi18 may 22:27Shavkat Mirziyoyev shaharlarni barqaror rivojlantirish boʻyicha tashabbuslarni ilgari surdiShavkat Mirziyoyev shaharlarni barqaror rivojlantirish boʻyicha tashabbuslarni ilgari surdi18 may 21:26Go‘sht narxi oshishi va chorvadagi real raqamlar: Prezident qator topshiriqlar berdiGo‘sht narxi oshishi va chorvadagi real raqamlar: Prezident qator topshiriqlar berdi22 iyul 05:32O‘zbekistonda «Yashil ta’mir» va energiya tejamkor uylar davri boshlanmoqdaO‘zbekistonda «Yashil ta’mir» va energiya tejamkor uylar davri boshlanmoqda25 iyun 13:40O‘zbekistonda metro yo‘lovchilari oshdi: yarim yillik raqam ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda metro yo‘lovchilari oshdi: yarim yillik raqam ma’lum bo‘ldi2 avgust 17:10Toshkent metrosida xizmat sifati yangi bosqichga chiqadiToshkent metrosida xizmat sifati yangi bosqichga chiqadi20 may 10:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)