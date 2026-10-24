Domdagi liftlarda qurilish mollari va chiqindi tashish qat’iyan taqiqlanadi

·47·Jamiyat
Domdagi liftlarda qurilish mollari va chiqindi tashish qat’iyan taqiqlanadi

O‘zbekistonda ko‘p qavatli turar joy binolaridagi yo‘lovchi liftlaridan foydalanish va ularni texnik nazorat qilish bo‘yicha yangi, qat’iy xavfsizlik qoidalari joriy etilmoqda.

Endilikda ko‘p qavatli uylardagi yo‘lovchi liftlarida qurilish materiallari, remont jihozlari hamda qurilish chiqindilarini tashish qat’iyan man etiladi.

Qat’iy cheklov va majburiy texnik nazorat

Yangilangan talablar aholi xavfsizligini ta’minlash va lift qurilmalarining muddatidan oldin ishdan chiqishining oldini olishga qaratilgan:

  • Quvvatdan qat’i nazar umumiy taqiq: Qurilish mollari va chiqindilarni tashish bo‘yicha cheklov liftning yuk ko‘tarish qobiliyati yoki sig‘imidan qat’i nazar, barcha yo‘lovchi liftlariga birdek tatbiq etiladi;

  • Oylik majburiy texnik ko‘rik: Turar joy binolaridagi har bir liftga oyiga kamida bir marta muntazam malakali texnik xizmat ko‘rsatilishi shart qilib belgilandi.

«Xavfsiz lift» platformasi: Raqamli nazorat va bepul ro‘yxat

Liftlarning texnik sozligi va ularning ekspluatatsiyasini yagona tizimga keltirish maqsadida raqamli mexanizm ishga tushirilmoqda:

  • Elektron hisobga olish: Barcha liftlar maxsus «Xavfsiz lift» elektron platformasi orqali markazlashgan holda hisobga qo‘yiladi;

  • Bepul xizmat: Qurilmalarni mazkur tizim orqali rasmiy ro‘yxatga olish mutlaqo bepul amalga oshiriladi.

Mazkur tartib ko‘p kvartirali uylarda ta’mirlash ishlari paytida liftlarning noto‘g‘ri ishlatilishi, avariya holatlarining yuzaga kelishi va aholi xavfsizligiga tahdid soluvchi holatlarni bartaraf etishga xizmat qiladi.

Xavfsiz liftko‘p qavatli uylartexnik nazoratlift xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘riqxona yaylovga aylandimi? Hisor davlat qo‘riqxonasida chorva boqilayotgani fosh bo‘ldi (video)Qo‘riqxona yaylovga aylandimi? Hisor davlat qo‘riqxonasida chorva boqilayotgani fosh bo‘ldi (video)23 sentabr 20:47Toshkentda chiqindi maydonchasidagi noodatiy e’lon ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqdaToshkentda chiqindi maydonchasidagi noodatiy e’lon ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda8 oktabr 04:14Qashqadaryoda otasidan qolgan qo‘ylar talash bo‘ldiQashqadaryoda otasidan qolgan qo‘ylar talash bo‘ldi6 oktabr 21:40Qashqadaryoda ikki erkak ot va chorvani nasiyaga olib, milliard so‘mlik zarar yetkazdiQashqadaryoda ikki erkak ot va chorvani nasiyaga olib, milliard so‘mlik zarar yetkazdi19 sentabr 10:06Yunusobodda daraxt "tiriklayin" betonlandi: Daraxt tanasi bilan to‘silgan piyodalar yo‘lagiYunusobodda daraxt "tiriklayin" betonlandi: Daraxt tanasi bilan to‘silgan piyodalar yo‘lagi12 sentabr 21:40Noqonuniy "novostroyka"larni aniqlovchi onlayn geoportal ishga tushdiNoqonuniy "novostroyka"larni aniqlovchi onlayn geoportal ishga tushdi20 avgust 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi