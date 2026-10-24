Domdagi liftlarda qurilish mollari va chiqindi tashish qat’iyan taqiqlanadi
O‘zbekistonda ko‘p qavatli turar joy binolaridagi yo‘lovchi liftlaridan foydalanish va ularni texnik nazorat qilish bo‘yicha yangi, qat’iy xavfsizlik qoidalari joriy etilmoqda.
Endilikda ko‘p qavatli uylardagi yo‘lovchi liftlarida qurilish materiallari, remont jihozlari hamda qurilish chiqindilarini tashish qat’iyan man etiladi.
Qat’iy cheklov va majburiy texnik nazorat
Yangilangan talablar aholi xavfsizligini ta’minlash va lift qurilmalarining muddatidan oldin ishdan chiqishining oldini olishga qaratilgan:
Quvvatdan qat’i nazar umumiy taqiq: Qurilish mollari va chiqindilarni tashish bo‘yicha cheklov liftning yuk ko‘tarish qobiliyati yoki sig‘imidan qat’i nazar, barcha yo‘lovchi liftlariga birdek tatbiq etiladi;
Oylik majburiy texnik ko‘rik: Turar joy binolaridagi har bir liftga oyiga kamida bir marta muntazam malakali texnik xizmat ko‘rsatilishi shart qilib belgilandi.
«Xavfsiz lift» platformasi: Raqamli nazorat va bepul ro‘yxat
Liftlarning texnik sozligi va ularning ekspluatatsiyasini yagona tizimga keltirish maqsadida raqamli mexanizm ishga tushirilmoqda:
Elektron hisobga olish: Barcha liftlar maxsus «Xavfsiz lift» elektron platformasi orqali markazlashgan holda hisobga qo‘yiladi;
Bepul xizmat: Qurilmalarni mazkur tizim orqali rasmiy ro‘yxatga olish mutlaqo bepul amalga oshiriladi.
Mazkur tartib ko‘p kvartirali uylarda ta’mirlash ishlari paytida liftlarning noto‘g‘ri ishlatilishi, avariya holatlarining yuzaga kelishi va aholi xavfsizligiga tahdid soluvchi holatlarni bartaraf etishga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…