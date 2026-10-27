Haqiqiy dinozavrdek: Xitoyda yaratilgan robot hayratga solmoqda! (video)
Xitoyda tashqi ko‘rinishi va harakatlari bilan haqiqiy dinozavrlarni eslatadigan o‘ta realistik robotlar ishlab chiqilmoqda. Ularning tabiiy harakatlari, ko‘z qisishi va boshini burishi kabi xususiyatlari tomoshabinlarda qadimgi davr jonzotlari qayta jonlangandek taassurot uyg‘otmoqda.
2025 yilda Xitoyning Dobot kompaniyasi taxminan 130 million yil avval yashagan, patli Sinosauropteryx dinozavriga o‘xshash robot modelini namoyish qilgan. Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, qurilma yurishi, nafas olayotgandek harakatlanishi, past tovushlar chiqarishi va atrofidagi odamlar bilan o‘zaro aloqada bo‘lishi mumkin.
Bunday robotlarni yaratishda harakatni boshqarish, atrof-muhitni sezish va sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalaniladi. Ayrim modellar atrofidagi odamlarning yaqinlashishini sezib, boshini burishi yoki holatini o‘zgartirishi mumkin. Bu ularni oddiy mexanik o‘yinchoqlardan farqlaydi.
Mutaxassislar bunday ishlanmalardan muzeylar, tematik bog‘lar va ta’lim maskanlarida foydalanish imkoniyatini ko‘rmoqda. Robotlar orqali bolalar va kattalar qadimgi jonzotlarning taxminiy ko‘rinishi hamda ular haqidagi ilmiy ma’lumotlar bilan yanada qiziqarli shaklda tanishishi mumkin.
Shunga qaramay, bu dinozavrlar tiriltirilganini anglatmaydi. Ular zamonaviy muhandislik va robototexnologiyalar yordamida yaratilgan mexanik qurilmalardir.
Izohlar 0
…