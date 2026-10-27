Haqiqiy dinozavrdek: Xitoyda yaratilgan robot hayratga solmoqda! (video)

·101·Dunyo
Haqiqiy dinozavrdek: Xitoyda yaratilgan robot hayratga solmoqda! (video)

Xitoyda tashqi ko‘rinishi va harakatlari bilan haqiqiy dinozavrlarni eslatadigan o‘ta realistik robotlar ishlab chiqilmoqda. Ularning tabiiy harakatlari, ko‘z qisishi va boshini burishi kabi xususiyatlari tomoshabinlarda qadimgi davr jonzotlari qayta jonlangandek taassurot uyg‘otmoqda.

2025 yilda Xitoyning Dobot kompaniyasi taxminan 130 million yil avval yashagan, patli Sinosauropteryx dinozavriga o‘xshash robot modelini namoyish qilgan. Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, qurilma yurishi, nafas olayotgandek harakatlanishi, past tovushlar chiqarishi va atrofidagi odamlar bilan o‘zaro aloqada bo‘lishi mumkin.

Bunday robotlarni yaratishda harakatni boshqarish, atrof-muhitni sezish va sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalaniladi. Ayrim modellar atrofidagi odamlarning yaqinlashishini sezib, boshini burishi yoki holatini o‘zgartirishi mumkin. Bu ularni oddiy mexanik o‘yinchoqlardan farqlaydi.

Mutaxassislar bunday ishlanmalardan muzeylar, tematik bog‘lar va ta’lim maskanlarida foydalanish imkoniyatini ko‘rmoqda. Robotlar orqali bolalar va kattalar qadimgi jonzotlarning taxminiy ko‘rinishi hamda ular haqidagi ilmiy ma’lumotlar bilan yanada qiziqarli shaklda tanishishi mumkin.

Shunga qaramay, bu dinozavrlar tiriltirilganini anglatmaydi. Ular zamonaviy muhandislik va robototexnologiyalar yordamida yaratilgan mexanik qurilmalardir.

XitoyDobotrobototexnikaSinosauropteryx
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy gumanoid robotlar bozorida mutlaq yetakchilikni qoʻlga kiritdiXitoy gumanoid robotlar bozorida mutlaq yetakchilikni qoʻlga kiritdi10 avgust 23:54Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqda10 avgust 01:53AQSh Xitoy robotlari importini taqiqlasa, Pekin keskin javob qaytaradiAQSh Xitoy robotlari importini taqiqlasa, Pekin keskin javob qaytaradi31 iyul 12:54AQSh milliy xavfsizlikni roʻkach qilib xorijiy robotlar va invertorlarni taqiqladiAQSh milliy xavfsizlikni roʻkach qilib xorijiy robotlar va invertorlarni taqiqladi29 iyul 23:26Xitoyning AGIBOT kompaniyasi toʻrtta yangi aqlli robotni taqdim etdiXitoyning AGIBOT kompaniyasi toʻrtta yangi aqlli robotni taqdim etdi22 iyul 00:55Xitoyda insoniy his-tuygʻularga ega robot-kompanionlar ishlab chiqarish tartibga solinadiXitoyda insoniy his-tuygʻularga ega robot-kompanionlar ishlab chiqarish tartibga solinadi5 iyul 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda