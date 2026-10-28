«Tahlilnoma» ko‘rsatuvi boshlovchisi Ozod Hamidxo‘jayev vafot etdi

·0·Jamiyat
«Tahlilnoma» ko‘rsatuvi boshlovchisi Ozod Hamidxo‘jayev vafot etdi

Bugun, 28 oktyabr kuni taniqli jurnalist, «Tahlilnoma» ko‘rsatuvi boshlovchisi va «O‘zbekiston 24» telekanalining sobiq rahbari Ozod Hamidxo‘jayev vafot etdi. Bu haqda O‘zbekiston Jurnalistlar uyushmasi xabar berdi.

«O‘zbekiston Jurnalistlar uyushmasi jamoasi taniqli jurnalist, “O‘zbekiston 24” telekanalining sharhlovchisi Ozod Hamidxo‘jayevning vafoti munosabati bilan marhumning oila a’zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiradi», — deyiladi uyushma xabarida.

Ozod Hamidxo‘jayev ko‘p yillar davomida «O‘zbekiston» telekanalida efirga uzatilgan «Tahlilnoma» ko‘rsatuvini olib borgan. Shuningdek, u «Axborot» informatsion dasturining bosh muharriri lavozimida faoliyat yuritgan.

2017 yil may oyida jurnalist yangi tashkil etilgan «O‘zbekiston 24» telekanali direktori etib tayinlangan. Ushbu lavozimda o‘sha yilning avgust oyigacha ishlagan.

Ozod Hamidxo‘jayevning vafoti munosabati bilan marhumning oila a’zolari, yaqinlari va hamkasblariga hamdardlik bildiramiz.

Ozod Hamidxo‘jayevO‘zbekiston 24TahlilnomaO‘zbekiston Jurnalistlar uyushmasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Parijda Dide Labushga «Oltin qalam» mukofoti topshirildiParijda Dide Labushga «Oltin qalam» mukofoti topshirildi22 oktabr 13:07«Jinoyatchilardek doimiy qo‘rquvda yashadik»: Ortiqxo‘jayev biznesning og‘ir o‘tmishi haqida gapirdi«Jinoyatchilardek doimiy qo‘rquvda yashadik»: Ortiqxo‘jayev biznesning og‘ir o‘tmishi haqida gapirdi21 avgust 06:36«Avval O'zbekiston ta'minlanadi»: Afg'onistonga elektr sotish bo'yicha rasmiy javob«Avval O'zbekiston ta'minlanadi»: Afg'onistonga elektr sotish bo'yicha rasmiy javob15 avgust 20:34Murod Nazarov qanday mashinada yurishini ma’lum qildi: "O‘zim mashina haydamayman" (video)Murod Nazarov qanday mashinada yurishini ma’lum qildi: "O‘zim mashina haydamayman" (video)4 oktabr 16:00Murod Nazarovning tovuq va xo‘rozi borligi ma’lum bo‘ldi (video)Murod Nazarovning tovuq va xo‘rozi borligi ma’lum bo‘ldi (video)4 oktabr 15:14Onix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsilotiOnix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsiloti29 iyul 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi