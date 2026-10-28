Eronda shahar hokimi qurolli hujum oqibatida halok bo‘ldi

·0·Dunyo
Eronda shahar hokimi qurolli hujum oqibatida halok bo‘ldi

Eronning Chexormahol va Baxtiyoriy viloyatidagi Jungon shahri hokimi Ismoil Islomiy Bobohaydariy qurolli hujum oqibatida halok bo‘ldi. Hodisa 2026 yil 28 oktyabr kuni ertalab sodir bo‘lgan. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari viloyat gubernatori o‘rinbosari Abdolali Arjang ma’lumotlariga tayanib xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, shahar hokimi o‘qotar quroldan yaralanishi oqibatida vafot etgan. Viloyat gubernatori o‘rinbosarining aytishicha, dastlabki ma’lumotlar hodisaning xavfsizlikka tahdid solish bilan bog‘liq emasligini ko‘rsatmoqda.

Hozircha hujum qanday sharoitda sodir bo‘lgani, uning sabablari va gumonlanuvchi yoki gumonlanuvchilarning shaxsi haqida rasmiy ma’lumot berilmagan. Mahalliy huquqni muhofaza qiluvchi organlar hodisa yuzasidan tergov harakatlarini olib bormoqda.

EronIsmoil Islomiy BobohaydariyJungonChexormahol va Baxtiyoriy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldiEronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldi16 sentabr 11:25Eronda yangi mudofaa vaziri tayinlandi — Mehrdod Axloqiy Kitobchi kim?Eronda yangi mudofaa vaziri tayinlandi — Mehrdod Axloqiy Kitobchi kim?18 oktabr 22:19Odamlarga deyarli ko‘rinmaydi: Markaziy Osiyo mushugi Eronda tasvirga tushdi!Odamlarga deyarli ko‘rinmaydi: Markaziy Osiyo mushugi Eronda tasvirga tushdi!21 avgust 16:12Qozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandiQozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandi14 sentabr 23:55Rossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarRossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlar30 iyul 20:33Ukrainada dahshatli kecha: Rossiya ommaviy raketa va bomba zarbalarini berdiUkrainada dahshatli kecha: Rossiya ommaviy raketa va bomba zarbalarini berdi18 iyul 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda