«Jinoyatchilardek doimiy qo‘rquvda yashadik»: Ortiqxo‘jayev biznesning og‘ir o‘tmishi haqida gapirdi
Prezident Shavkat Mirziyoyev Jahongir Ortiqxo'jayevga o'zbek tadbirkorlarining bosib o'tgan mashaqqatli tarixi va to'plangan tajribasi haqida maxsus kitob yozishni topshirdi. Ortiqxo'jayev avvalgi yillarda tadbirkorlar «maski-shou»lar, doimiy bosim, mulkdan mahrum bo'lish va qamoq xavfi sabab biznesni rivojlantirishdan ko'ra omon qolish haqida o'ylaganini aytdi.
18 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlar bilan o‘tkazilgan ochiq muloqotida taniqli tadbirkor Jahongir Ortiqxo‘jayev O‘zbekistondagi biznes muhitining o‘tmishdagi og‘ir damlari va bugungi o‘zgarishlar haqida ochiq bayonot berdi. «O‘zbekiston 24» telekanaliga bergan intervyusida u avvalgi yillardagi bosimlar, «maski-shou»lar hamda tadbirkorlar chekkan aziyatlarni esga oldi.
«Biznes emas, omon qolish haqida o‘ylardik»: Ortiqxo‘jayevning iqrori
Jahongir Ortiqxo‘jayev o‘tmishda halol mehnat qilgan biznes vakillari doimiy xavotirda kun kechirganini ta’kidladi:
"Ilgari O‘zbekistondagi tadbirkorlar biznesni rivojlantirish haqida emas, balki qanday qilib omon qolish haqida o‘ylashardi. 'Maski-shou'lar tadbirkorlarni shunchalik qiynaganki, 'tadbirkorlik' so‘zining o‘zi xavotir va qo‘rquv uyg‘otardi. Halol mehnat bilan oyoqqa turgan tadbirkor jinoyatchidek doimiy qo‘rquvda yashadi. Bugun esa yosh tadbirkorlar go‘yo jannatda yashayotgandek erkin va qo‘rqmasdan ishlamoqda.", — dedi Jahongir Ortiqxo‘jayev.
Ochiq muloqotdagi asosiy jihatlar va topshiriqlar
Yo‘nalish
Bayonot mazmuni va topshiriq tafsilotlari
O‘tmishdagi muhit
«Maski-shou»lar, doimiy qo‘rquv, mulkdan mahrum bo‘lish va qamoq xavfi
Hozirgi sharoit
Biznes yuritish erkinligi, davlat rahbarining to‘g‘ridan to‘g‘ri himoyasi
Keltirilgan misol
Nohaq qamalib, og‘ir xastalik bilan vafot etgan mebel do‘koni egalari qismati
Prezident topshirig‘i
O‘zbek tadbirkorlarining bosib o‘tgan yo‘li haqida kitob yozish
Asosiy mavzular
Biznes tarixi, cheklovlar davri va «maski-shou» voqealari tahlili
Prezidentdan kitob yozish bo‘yicha maxsus topshiriq
Davlat rahbari Jahongir Ortiqxo‘jayevning nutqidan so‘ng unga o‘zbek tadbirkorlarining bosib o‘tgan mashaqqatli tarixi va to‘plangan tajribasi haqida maxsus kitob yozishni topshirdi. Kitobda «maski-shou» deb nomlangan qora davr voqealari va halol biznes duch kelgan to‘siqlar ochiq yoritilishi lozimligi ta’kidlandi.
Ortiqxo‘jayev misol tariqasida bir paytlar taniqli bo‘lgan mebel do‘koni egalari — aka-ukalarning ayanchli taqdirini tilga oldi: ular asossiz hibsga olinib, biri qamoqdan og‘ir kasallik bilan chiqib olamdan o‘tgan. Tadbirkor bunday fojiali taqdirlar juda ko‘p bo‘lganini va bu tarixni kelajak avlod bilishi shartligini bildirdi.
Sizningcha, o‘zbek tadbirkorlarining o‘tmishdagi sinovlari va «maski-shou»lar davri haqida yoziladigan kitob yosh tadbirkorlar uchun qanday saboq va tajriba berishi mumkin?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimizdagi iqtisodiy tarixga qiziquvchi barcha yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
…