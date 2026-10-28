Shartnomalar bekor bo‘ldi, endi o‘yinlardan ham olib tashlandi: Mbappening Xitoydagi yo‘qotishlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kilian Mbappe Mao Szedun haqida bildirgan noo'rin fikrlari sababli Xitoy bozoridagi yirik reklama shartnomalaridan mahrum bo'ldi va mahalliy videoo'yinlardan olib tashlandi.
- 27 yoshli futbolchining Dongpeng va Mengniu kompaniyalari bilan hamkorligi bekor qilinib, FC Online hamda eFootball PES o'yinlaridan uning profili chiqarib tashlanmoqda.
Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappe atrofidagi mojaro nafaqat teleko‘rsatuvlar va reklama shartnomalariga, balki millionlab muxlislarga ega videoo‘yinlar industriyasiga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. Xitoy Kommunistik partiyasi yetakchisi Mao Szedun haqida bildirilgan fikrlar ortidan fransuz yulduzi Xitoy bozori uchun mo‘ljallangan mashhur futbol simulyatorlaridan butunlay olib tashlanadigan bo‘ldi.
Ma’lum qilinishicha, mamlakat hududida faoliyat yurituvchi FC Online hamda eFootball PES o‘yinlarining maxsus versiyalaridan futbolchining profili va kartochkalarini chiqarib tashlash choralari ko‘rilmoqda.
Virtual maydondan quvilish va yirik brendlar boykoti
Fransiyalik 27 yoshli hujumchining noehtiyotkorona bildirgan munosabati Xitoyda keskin qarshilikka uchrab, quyidagi jiddiy oqibatlarni keltirib chiqardi:
Mojaroning ildizi: Mbappe o‘z intervyusida yuzi Mao Szedun qiyofasiga joylashtirilgan internet-memni eng kulgilisi deb atagan hamda uni «Xitoy diktatori» deya ta’riflagan edi;
Reklama shartnomalarining bekor qilinishi: Ushbu bayonotdan ko‘p o‘tmay, Xitoyning yirik korporatsiyalari hisoblangan Dongpeng va Mengniu kompaniyalari futbolchi bilan tuzilgan barcha reklama shartnomalarini bir tomonlama bekor qildi;
«Mutlaqo murosasiz siyosat»: Brendlar o‘z bayonotida milliy tuyg‘ular va davlat tarixini haqorat qiluvchi har qanday xatti-harakatga nisbatan shafqatsiz va qat’iy pozitsiyada turishlarini ochiq ma’lum qildi;
Videoo‘yinlardan o‘chirish: Endilikda ushbu boykotga geyming industriyasi ham qo‘shildi — mahalliy serverlardagi rasmiy futbol simulyatorlarida Mbappeni raqamli personaj sifatida ishlatish taqiqlanmoqda.
Uzrlar vaziyatni o‘nglay oladimi?
Kelib chiqqan geosiyosiy va tijoriy inqiroz fonida tomonlar rasmiy munosabat bildirgan:
Ikki tomonlama rasmiy uzr: Ham Kilian Mbappening shaxsan o‘zi, ham Madridning «Real» klubi rahbariyati Xitoy xalqidan, uning tarixi va madaniyatini hurmat qilishini bildirgan holda rasman uzr so‘rab chiqdi;
Boykotning davom etishi: Biroq ketma-ket berilgan bayonotlarga qaramay, Xitoydagi tijoriy tuzilmalar va media kompaniyalar jazo choralarini yumshatganicha yo‘q va boykotni to‘liq davom ettirmoqda.
Bitta noo‘rin hazil sabab kelib chiqqan mazkur voqea zamonaviy sportda global bozorlar, milliy qadriyatlar va yulduz sportchilarning jamoatchilik oldidagi mas’uliyati nechog‘li yuqori ekanini yana bir bor isbotlab berdi.
Izohlar 0
…