Shartnomalar bekor bo‘ldi, endi o‘yinlardan ham olib tashlandi: Mbappening Xitoydagi yo‘qotishlari

·90·Sport
Shartnomalar bekor bo‘ldi, endi o‘yinlardan ham olib tashlandi: Mbappening Xitoydagi yo‘qotishlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kilian Mbappe Mao Szedun haqida bildirgan noo'rin fikrlari sababli Xitoy bozoridagi yirik reklama shartnomalaridan mahrum bo'ldi va mahalliy videoo'yinlardan olib tashlandi.
  • 27 yoshli futbolchining Dongpeng va Mengniu kompaniyalari bilan hamkorligi bekor qilinib, FC Online hamda eFootball PES o'yinlaridan uning profili chiqarib tashlanmoqda.

Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappe atrofidagi mojaro nafaqat teleko‘rsatuvlar va reklama shartnomalariga, balki millionlab muxlislarga ega videoo‘yinlar industriyasiga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. Xitoy Kommunistik partiyasi yetakchisi Mao Szedun haqida bildirilgan fikrlar ortidan fransuz yulduzi Xitoy bozori uchun mo‘ljallangan mashhur futbol simulyatorlaridan butunlay olib tashlanadigan bo‘ldi.

Ma’lum qilinishicha, mamlakat hududida faoliyat yurituvchi FC Online hamda eFootball PES o‘yinlarining maxsus versiyalaridan futbolchining profili va kartochkalarini chiqarib tashlash choralari ko‘rilmoqda.

Virtual maydondan quvilish va yirik brendlar boykoti

Fransiyalik 27 yoshli hujumchining noehtiyotkorona bildirgan munosabati Xitoyda keskin qarshilikka uchrab, quyidagi jiddiy oqibatlarni keltirib chiqardi:

  • Mojaroning ildizi: Mbappe o‘z intervyusida yuzi Mao Szedun qiyofasiga joylashtirilgan internet-memni eng kulgilisi deb atagan hamda uni «Xitoy diktatori» deya ta’riflagan edi;

  • Reklama shartnomalarining bekor qilinishi: Ushbu bayonotdan ko‘p o‘tmay, Xitoyning yirik korporatsiyalari hisoblangan Dongpeng va Mengniu kompaniyalari futbolchi bilan tuzilgan barcha reklama shartnomalarini bir tomonlama bekor qildi;

  • «Mutlaqo murosasiz siyosat»: Brendlar o‘z bayonotida milliy tuyg‘ular va davlat tarixini haqorat qiluvchi har qanday xatti-harakatga nisbatan shafqatsiz va qat’iy pozitsiyada turishlarini ochiq ma’lum qildi;

  • Videoo‘yinlardan o‘chirish: Endilikda ushbu boykotga geyming industriyasi ham qo‘shildi — mahalliy serverlardagi rasmiy futbol simulyatorlarida Mbappeni raqamli personaj sifatida ishlatish taqiqlanmoqda.

Uzrlar vaziyatni o‘nglay oladimi?

Kelib chiqqan geosiyosiy va tijoriy inqiroz fonida tomonlar rasmiy munosabat bildirgan:

  • Ikki tomonlama rasmiy uzr: Ham Kilian Mbappening shaxsan o‘zi, ham Madridning «Real» klubi rahbariyati Xitoy xalqidan, uning tarixi va madaniyatini hurmat qilishini bildirgan holda rasman uzr so‘rab chiqdi;

  • Boykotning davom etishi: Biroq ketma-ket berilgan bayonotlarga qaramay, Xitoydagi tijoriy tuzilmalar va media kompaniyalar jazo choralarini yumshatganicha yo‘q va boykotni to‘liq davom ettirmoqda.

Bitta noo‘rin hazil sabab kelib chiqqan mazkur voqea zamonaviy sportda global bozorlar, milliy qadriyatlar va yulduz sportchilarning jamoatchilik oldidagi mas’uliyati nechog‘li yuqori ekanini yana bir bor isbotlab berdi.

Kilian MbappeReal MadridMao SzedunXitoy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldiMbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldiBugun 17:46Xitoy gigantlari Mbappe bilan millionlab dollarlik shartnomalarni bir kunda bekor qildiXitoy gigantlari Mbappe bilan millionlab dollarlik shartnomalarni bir kunda bekor qildiKecha 14:02Mbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladiMbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladiBugun 17:33Rodri “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat sababini aytdi — “Barselona”ga nima yetishmadi?Rodri “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat sababini aytdi — “Barselona”ga nima yetishmadi?Bugun 09:11Kilian Mbappe “el-klasiko”da “Real” safidagi 100-golini urdiKilian Mbappe “el-klasiko”da “Real” safidagi 100-golini urdi26 oktabr 16:51“Kamp Nou”da Mbappe benefisi: «Real» «El-Klasiko»da «Barselona»ni mag‘lub etdi (video)“Kamp Nou”da Mbappe benefisi: «Real» «El-Klasiko»da «Barselona»ni mag‘lub etdi (video)26 oktabr 06:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi