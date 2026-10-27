“Inson sog‘lig‘iga xizmat ulug‘dir”: Prezident shifokorlar uchun yangi imtiyozlarni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev tibbiyot xodimlarini ijtimoiy va moddiy qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan yangi imtiyozlar to‘plamini e’lon qildi.
- Xususan, 15 yillik stajga ega 1 000 nafar shifokorning uy-joy ipoteka kreditini qoplash uchun 50 milliard so‘m ajratilib, har yili 500 nafar yosh mutaxassisning uy-joy boshlang‘ich badalining 25 foizi davlat tomonidan to‘lab beriladi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tibbiyot sohasi fidoyilari bilan uchrashuvda shifokorlik kasbining yuksak maqomi va qadri haqida alohida to‘xtalib, jadid ma’rifatparvari Abdurauf Fitratning: «Insonga xizmat qilgan har bir soha muqaddas, ammo inson sog‘lig‘iga xizmat qilgan soha — ulug‘roqdir!» degan purma’no so‘zlarini yodga oldi.
Davlat rahbari sog‘liqni saqlash tizimi xodimlarini ijtimoiy va moddiy jihatdan qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko‘lamli yangi imtiyozlar to‘plamini e’lon qildi. Ushbu qarorlar minglab shifokorlarning uy-joy sharoitlarini yaxshilash va chekka hududlardagi kadrlar salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.
Uy-joy bilan ta’minlash: 50 milliard so‘m va boshlang‘ich badal yordami
Tibbiyot xodimlarining munosib turmush kechirishini ta’minlash uchun maxsus davlat moliyaviy ko‘mak mexanizmlari ishga tushirilmoqda:
15 yillik stajga ega xodimlarga uy: Sohada kamida 15 yil davomida sadoqat bilan faoliyat yuritgan tibbiyot xodimlarining ipoteka kreditlarining bir qismini qoplash uchun davlat budjetidan 50 milliard so‘m yo‘naltirildi. Mazkur ko‘mak natijasida kelgusi yilning o‘zida 1 000 nafar tibbiyot xodimi yangi xonadonlarga ko‘chib o‘tadi;
Yosh mutaxassislarga ipoteka yengilligi: Tizimga endigina qadam qo‘ygan yosh kadrlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida har yili 500 nafar yosh tibbiyot xodimiga uy-joy ipoteka krediti bo‘yicha boshlang‘ich badalning 25 foizi davlat tomonidan qoplab beriladi.
Olis va chekka hududlar: 50 million so‘mlik yordam va yuqori ustamalar
Qishloq va olis manzillarda aholiga ko‘rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini keskin yaxshilash maqsadida ushbu hududlarda ishlovchi shifokorlarga misli ko‘rilmagan rag‘bat paketi taqdim etiladi:
Oylik qo‘shimcha ustama 2 barobardan ziyod oshadi: Kelgusi yildan boshlab olis va chekka hududlarda faoliyat yuritayotgan barcha shifokorlarning oylik maoshiga qo‘shib beriladigan qo‘shimcha ustama amaldagi 2 million so‘mdan 4,5 million so‘mgacha ko‘tariladi;
Bir martalik yirik to‘lov: Olis hududlarga yo‘llanma yoki o‘z xohishi bilan borib ishga kirgan har bir shifokorga dastlabki harajatlari va sharoitlari uchun 50 million so‘m miqdorida bir martalik moddiy rag‘bat puli to‘lab beriladi.
Tibbiyot xodimlari uchun yangi imtiyozlar pasporti
Imtiyoz yo‘nalishi
Kimlar uchun mo‘ljallangan?
Ajratilgan mablag‘ va rag‘bat miqdori
Ipoteka kreditini qoplash
Kamida 15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari
50 mlrd so‘m ajratildi (1 000 nafar xodim uyli bo‘ladi)
Boshlang‘ich badal kompensatsiyasi
Yosh tibbiyot kadrlari (har yili)
500 nafar yosh mutaxassisga badalning 25 foizi to‘lanadi
Oylik qo‘shimcha ustama
Olis hududlarda ishlaydigan barcha shifokorlar
Oyiga 2 mln so‘mdan 4,5 mln so‘mgacha oshiriladi
Bir martalik rag‘bat puli
Olis hududga borib ish boshlagan shifokorlar
Har bir shifokorga 50 mln so‘m beriladi
Izohlar 0
…