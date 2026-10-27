“Inson sog‘lig‘iga xizmat ulug‘dir”: Prezident shifokorlar uchun yangi imtiyozlarni e’lon qildi

·60·O‘zbekiston
“Inson sog‘lig‘iga xizmat ulug‘dir”: Prezident shifokorlar uchun yangi imtiyozlarni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev tibbiyot xodimlarini ijtimoiy va moddiy qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan yangi imtiyozlar to‘plamini e’lon qildi.
  • Xususan, 15 yillik stajga ega 1 000 nafar shifokorning uy-joy ipoteka kreditini qoplash uchun 50 milliard so‘m ajratilib, har yili 500 nafar yosh mutaxassisning uy-joy boshlang‘ich badalining 25 foizi davlat tomonidan to‘lab beriladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tibbiyot sohasi fidoyilari bilan uchrashuvda shifokorlik kasbining yuksak maqomi va qadri haqida alohida to‘xtalib, jadid ma’rifatparvari Abdurauf Fitratning: «Insonga xizmat qilgan har bir soha muqaddas, ammo inson sog‘lig‘iga xizmat qilgan soha — ulug‘roqdir!» degan purma’no so‘zlarini yodga oldi.

Davlat rahbari sog‘liqni saqlash tizimi xodimlarini ijtimoiy va moddiy jihatdan qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko‘lamli yangi imtiyozlar to‘plamini e’lon qildi. Ushbu qarorlar minglab shifokorlarning uy-joy sharoitlarini yaxshilash va chekka hududlardagi kadrlar salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Uy-joy bilan ta’minlash: 50 milliard so‘m va boshlang‘ich badal yordami

Tibbiyot xodimlarining munosib turmush kechirishini ta’minlash uchun maxsus davlat moliyaviy ko‘mak mexanizmlari ishga tushirilmoqda:

  • 15 yillik stajga ega xodimlarga uy: Sohada kamida 15 yil davomida sadoqat bilan faoliyat yuritgan tibbiyot xodimlarining ipoteka kreditlarining bir qismini qoplash uchun davlat budjetidan 50 milliard so‘m yo‘naltirildi. Mazkur ko‘mak natijasida kelgusi yilning o‘zida 1 000 nafar tibbiyot xodimi yangi xonadonlarga ko‘chib o‘tadi;

  • Yosh mutaxassislarga ipoteka yengilligi: Tizimga endigina qadam qo‘ygan yosh kadrlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida har yili 500 nafar yosh tibbiyot xodimiga uy-joy ipoteka krediti bo‘yicha boshlang‘ich badalning 25 foizi davlat tomonidan qoplab beriladi.

Olis va chekka hududlar: 50 million so‘mlik yordam va yuqori ustamalar

Qishloq va olis manzillarda aholiga ko‘rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini keskin yaxshilash maqsadida ushbu hududlarda ishlovchi shifokorlarga misli ko‘rilmagan rag‘bat paketi taqdim etiladi:

  • Oylik qo‘shimcha ustama 2 barobardan ziyod oshadi: Kelgusi yildan boshlab olis va chekka hududlarda faoliyat yuritayotgan barcha shifokorlarning oylik maoshiga qo‘shib beriladigan qo‘shimcha ustama amaldagi 2 million so‘mdan 4,5 million so‘mgacha ko‘tariladi;

  • Bir martalik yirik to‘lov: Olis hududlarga yo‘llanma yoki o‘z xohishi bilan borib ishga kirgan har bir shifokorga dastlabki harajatlari va sharoitlari uchun 50 million so‘m miqdorida bir martalik moddiy rag‘bat puli to‘lab beriladi.

Tibbiyot xodimlari uchun yangi imtiyozlar pasporti

Imtiyoz yo‘nalishi

Kimlar uchun mo‘ljallangan?

Ajratilgan mablag‘ va rag‘bat miqdori

Ipoteka kreditini qoplash

Kamida 15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari

50 mlrd so‘m ajratildi (1 000 nafar xodim uyli bo‘ladi)

Boshlang‘ich badal kompensatsiyasi

Yosh tibbiyot kadrlari (har yili)

500 nafar yosh mutaxassisga badalning 25 foizi to‘lanadi

Oylik qo‘shimcha ustama

Olis hududlarda ishlaydigan barcha shifokorlar

Oyiga 2 mln so‘mdan 4,5 mln so‘mgacha oshiriladi

Bir martalik rag‘bat puli

Olis hududga borib ish boshlagan shifokorlar

Har bir shifokorga 50 mln so‘m beriladi

Shavkat MirziyoyevSog‘liqni saqlash vazirligiTibbiyot xodimlariIjtimoiy imtiyozlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkinOsmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkin7 sentabr 08:28Mamlakatda shifokorlarning jinsi bo‘yicha qiziqarli taqsimot e’lon qilindiMamlakatda shifokorlarning jinsi bo‘yicha qiziqarli taqsimot e’lon qilindi8 oktabr 10:18"Endi O‘zbekistonga tez-tez kelishingizga to‘g‘ri keladi": Rubio amerikalik ishbilarmonlarga"Endi O‘zbekistonga tez-tez kelishingizga to‘g‘ri keladi": Rubio amerikalik ishbilarmonlarga20 oktabr 19:01O‘zbekistonda o‘rtacha pensiya 2 million so‘mdan oshishi kutilmoqdaO‘zbekistonda o‘rtacha pensiya 2 million so‘mdan oshishi kutilmoqda22 iyul 14:35Noqonuniy migratsiyani tashkil etganlar 15 yilgacha qamalishi mumkinNoqonuniy migratsiyani tashkil etganlar 15 yilgacha qamalishi mumkin24 avgust 15:45Mustaqillikning 35 yilligi: Prezident davlat mukofotlari sohiblarini tabrikladiMustaqillikning 35 yilligi: Prezident davlat mukofotlari sohiblarini tabrikladi26 avgust 17:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)