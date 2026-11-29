Istanbulda o‘zbekistonlik va qozog‘istonlik ayollarni aldab majburiy mehnatga jalb qilgan guruh fosh etildi
Turkiyaning Istanbul shahrida O‘zbekiston va Qozog‘iston fuqarosi bo‘lgan ayollarni aldab ishga jalb qilgan jinoiy guruh qo‘lga olindi. Guruh a’zolari ayollarning pasportlarini olib qo‘yib, ularni majburiy ishlashga undagan. Bu haqda A Haber nashri xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, gumonlanuvchilar xorijlik ayollarga ish topib berishni va’da qilib, soxta konsalting kompaniyasini tashkil etgan. Ular TikTok orqali jonli efirlar o‘tkazib, ish takliflarini e’lon qilgan va qiziquvchilarni telefon orqali bog‘lanishga chaqirgan.
Ayollar Istanbulga kelganidan so‘ng ularga shartnomalar imzolatilib, pasportlari olib qo‘yilgan. Shundan keyin ular uy tozalash va bola parvarishi kabi ishlarga jalb qilingan. Biroq ishlab topgan pullarining 30–50 foizi guruh a’zolari tomonidan olib qolingan.
Jabrlanuvchilar hujjatlari olib qo‘yilgani va deportatsiya bilan qo‘rqitilgani sababli qarshilik ko‘rsata olmagan. Guruh vakillaridan biri ularni politsiyaga topshirish bilan tahdid qilib kelgani ham aytilmoqda.
Holat yuzasidan tekshiruv politsiya va Prezident huzuridagi aloqa markaziga kelib tushgan murojaatlardan keyin boshlangan. Tezkor tadbir davomida to‘rt nafar gumonlanuvchi qo‘lga olinib, 14 nafar ayol qutqarilgan.
Tintuv paytida elektron qurilmalar, mijozlar haqidagi ma’lumotlar va ayollarning pasportlari kimda saqlanayotganini qayd etuvchi daftarlar topilgan.
Guruh rahbari sifatida ko‘rsatilgan Mehmet Melih Ipekchini qidiruvga berish so‘ralgan. Sakkiz nafar gumonlanuvchiga nisbatan odam savdosi ayblovi bilan 112 yildan 168 yilgacha qamoq jazosi tayinlash talab qilingan. Ayblov xulosasi sud tomonidan qabul qilingan.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…