Rossiyada masjid oldida Qur’oni Karimni yoqqan Nikita Juravelning jazosi yanayam og‘irlashdi
Rossiyaning Volgograd shahrida masjid yaqinida Qur’oni Karim nusxasini yoqqani bilan tanilgan Nikita Juravel jami 14 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
2023 yil may oyida sodir bo‘lgan voqeadan so‘ng Juravel 2024 yil 27 fevral kuni Grozniy shahridagi sud hukmi bilan 3 yil 6 oy muddatga qamalgan edi.
Keyinchalik, 2024 yil 25 noyabr kuni Volgograd viloyat sudi uni davlatga xiyonat qilishda aybdor deb topdi. Sud unga yana 13 yil 6 oy qamoq jazosi tayinladi.
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, Juravel Rossiya harbiy texnikasi olib ketilayotgan poyezdlar va harbiy samolyotlar aks etgan videolarni, shuningdek, harbiy qism bilan bog‘liq avtomobillar harakati haqidagi ma’lumotlarni Ukraina xavfsizlik xizmati vakiliga yuborgan.
Shu tariqa, avvalgi va yangi hukmlar jamlanganda, uning umumiy qamoq muddati 14 yilni tashkil etdi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…