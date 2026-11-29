Toshkentda bir oilani sirlarini oshkor etish bilan qo‘rqitib, 40 ming dollar talab qilgan er-xotin ushlandi
Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tumanida boshqa bir oilaga oid sir saqlanishi lozim bo‘lgan ma’lumotlarni oshkor etish va oilani buzish bilan qo‘rqitib, 40 ming AQSH dollari talab qilgan er-xotin qo‘lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, er-xotin jabrlanuvchini ayrim shaxsiy ma’lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilish bilan qo‘rqitib, undan 40 ming dollar talab qilib kelgan.
«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tezkor-profilaktik tadbirlari doirasida IIV Tezkor-qidiruv departamenti xodimlari kelib tushgan murojaat asosida Mirzo Ulug‘bek tumanida tezkor tadbir o‘tkazgan.
Tadbir davomida er-xotin talab qilingan 40 ming dollarni olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan.
Holat yuzasidan ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi «a» bandi (tovlamachilik) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
IIV fuqarolarni bunday tahdid va tovlamachilik holatlariga duch kelganda pul talab qilgan shaxslarning shartlariga rozi bo‘lmasdan, zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishga chaqirdi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…