Bir daqiqada Putinni mag‘lub etgan kurashchi xotirasini abadiylashtirish taklif qilindi
Rossiyaning Tuva Respublikasida mashhur kurashchi Ivan Xuragan xotirasini abadiylashtirish tashabbusi ilgari surildi. Uning shogirdlari Qizil shahridagi mahalliy sport majmuasiga ustozining nomini berish taklifi bilan petitsiya e’lon qildi.
Ivan Xuragan sambo, dzyudo va erkin kurash bo‘yicha SSSR sport ustasi, shuningdek, faxriylar o‘rtasida ikki karra jahon chempioni bo‘lgan.
Tarqalgan xabarlarga ko‘ra, Xuragan 1970 yillarda Moskvada o‘tkazilgan musobaqalardan birida o‘sha paytda KGB xodimi bo‘lgan Vladimir Putin bilan bellashib, uni atigi bir daqiqada mag‘lub etgan.
2023 yilda vafot etgan sportchining shogirdlari uning Tuva sporti rivojiga qo‘shgan hissasini e’tirof etish va nomini kelajak avlodlarga yetkazish maqsadida ushbu tashabbusni ilgari surmoqda.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…