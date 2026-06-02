Rayhon yangi qo‘shig‘ini tez kunda premyera qilishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Rayhon Gʻaniyeva Instagram sahifasi orqali muxlislariga yangi ijodiy yangilik bilan bo‘lishdi. Xonanda tez orada yangi qo‘shig‘ini taqdim etishini ma’lum qildi.
Yangi tarona “No stress” deb nomlanib, 5 iyun kuni premyera qilinishi kutilmoqda. Qo‘shiqning nomi ham uning kayfiyati va zamonaviy uslubga yaqin, yengil va ijobiy ruhda bo‘lishini anglatmoqda.
Muxlislar ushbu yangilikni katta qiziqish bilan qarshi olib, ijtimoiy tarmoqlarda izohlar qoldirishmoqda. Ko‘pchilik Rayhonning yangi uslubi va ijodiy yondashuvini intiqlik bilan kutayotganini bildirmoqda.
…