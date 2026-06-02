26 yoshli blogerning 20 kunda suratga olingan filmi 100 million dollar keltirdi

·3.1K·Madaniyat
26 yoshli blogerning 20 kunda suratga olingan filmi 100 million dollar keltirdi
26 yoshli blogerning 20 kunda suratga olingan filmi 100 million dollar keltirdi
26 yoshli bloger Karri Barker Gollivuddagi eng yorqin kashfiyotlardan biriga aylandi. Uning kam mablag‘ evaziga suratga olgan “Obsessiya” nomli horror filmi kutilmagan darajada ulkan muvaffaqiyat qozonib, jahon prokatida 100 million dollardan ortiq tushum yig‘di.
Box Office Mojo ma’lumotlariga ko‘ra, filmni ishlab chiqarish uchun taxminan 1 million dollar sarflangan. E’tiborlisi, tasvirga olish ishlari atigi 20 kun ichida yakunlangan. Shunga qaramay, loyiha yilning eng daromadli va shov-shuvli kinokartinalaridan biriga aylanishga muvaffaq bo‘ldi.
Filmning ilk namoyishi Toronto xalqaro kinofestivali doirasida bo‘lib o‘tgan. Premeradan keyin kartinani tarqatish huquqini Focus Features kompaniyasi qo‘lga kiritdi. Keyinchalik mashhur Blumhouse studiyasi ham reliz jarayoniga qo‘shilib, filmning keng auditoriyaga yetib borishiga hissa qo‘shdi.
“Obsessiya” voqealari Bear ismli yigit atrofida kechadi. U uzoq vaqtdan buyon go‘zal Nikiga oshiq bo‘lib, uning muhabbatiga erishishni orzu qiladi. Kunlarning birida Bear ezoterik buyumlar sotiladigan do‘kondan sirli sehrli tayoqchani topib oladi. U tayoqcha yordamida Nikining o‘zini hammadan ko‘ra qattiq sevishini tilaydi.
Tilak ro‘yobga chiqadi, ammo voqealar kutilmagan va dahshatli tus oladi. Natijada muhabbat orzusi qorong‘u va xavfli oqibatlarga sabab bo‘ladi.
Kinotanqidchilarning ta’kidlashicha, filmning muvaffaqiyatiga original g‘oya, keskin syujet hamda yosh rejissyorning o‘ziga xos yondashuvi katta hissa qo‘shgan. Bu natijadan so‘ng Karri Barker Gollivudda talab yuqori bo‘lgan istiqbolli rejissyorlar qatoridan joy oldi.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiBugun, 13:51Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!Bugun, 11:37Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!Bugun, 11:12Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)Bugun, 10:59Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildiBugun, 10:23Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdiBugun, 10:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
26 yoshli blogerning 20 kunda suratga olingan filmi 100 million dollar keltirdi – Zamin.uz, 02.06.2026