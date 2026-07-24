Ra’no Shodiyeva muxlislarini yangi serialdagi qiyofasi bilan hayratga soladi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan aktrisa Ra’no Shodiyeva tez kunlarda namoyish etiladigan yangi serialda tomoshabinlar qarshisiga mutlaqo yangicha obrazda chiqadi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ilk kadrlardan ma’lum bo‘lishicha, aktrisaning tashqi qiyofasi va uslubi avvalgi rollaridan keskin farq qiladi. Yangi imidj muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otib, turli muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Ko‘pchilik tomoshabinlar Ra’no Shodiyevaning yangi obrazini yuqori baholab, uning aktyorlik mahoratini yana bir bor namoyon etishiga ishonch bildirmoqda. Aktrisaning yangi qiyofasi serial voqealariga yanada o‘ziga xos muhit bag‘ishlashi kutilmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…