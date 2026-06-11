Namanganda Sevinch Mo‘minova chiqishida kutilmagan vaziyat yuz berdi

·35·Madaniyat
Namanganda Sevinch Mo‘minova chiqishida kutilmagan vaziyat yuz berdi

Namanganda xonanda Sevinch Mo‘minova ishtirokidagi konsert davomida kutilmagan texnik nosozlik yuz berdi. Sahnada ijro etilayotgan qo‘shiq paytida musiqa tizimi birdan ishdan chiqib, musiqa to‘xtab qoldi.

Noqulay vaziyatda qolgan xonanda ijroni to‘xtatmasdan, qo‘shiqni jonli tarzda davom ettirishga harakat qildi. Bu paytda muxlislar ham vaziyatni to‘g‘ri tushunib, xonandani yolg‘iz qoldirmadi.

Tomoshabinlar uning ijrosiga qo‘shilib, qo‘shiqni birgalikda kuylashdi. Natijada kutilmagan texnik nosozlik konsert muhitini buzibgina qolmay, aksincha, yanada jonli va unutilmas lahzalarga aylantirdi.

Mazkur holat ijtimoiy tarmoqlarda ham keng tarqalib, muxlislar va foydalanuvchilar tomonidan iliq munosabatlarga sabab bo‘lmoqda.

NamanganSevinch Muminova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebiniso Xoliqova sahnada pushaymon bo‘lganini aytdi (video)Zebiniso Xoliqova sahnada pushaymon bo‘lganini aytdi (video)Bugun, 07:35Mirsodiqova Shoiraning kutilmagan hayot yo'li ochiqlandi (video)Mirsodiqova Shoiraning kutilmagan hayot yo'li ochiqlandi (video)Bugun, 07:01Richard Gir Tramp haqida keskin fikr bildirdiRichard Gir Tramp haqida keskin fikr bildirdiBugun, 06:08San’atgacha bo‘lgan mashaqqatli yo‘l: Xuvaydo Jumayeva ochiq gapirdi (video)San’atgacha bo‘lgan mashaqqatli yo‘l: Xuvaydo Jumayeva ochiq gapirdi (video)Kecha, 12:10Yulduz Usmonova xonadonida kun qanday o‘tmoqda (video)Yulduz Usmonova xonadonida kun qanday o‘tmoqda (video)Kecha, 11:22Farzand barakasi: Temur va Farida yangi uyga ko‘chdiFarzand barakasi: Temur va Farida yangi uyga ko‘chdiKecha, 06:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi