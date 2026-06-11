Munisa Rizayeva Kreyg Devid konsertida muxlislarni hayratga soldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbek shou-biznesining taniqli vakili Munisa Rizayeva yana muxlislari diqqat markazida bo‘ldi. Xonanda bu safar jahon estradasining mashhur vakili Kreyg Devid ishtirokidagi konsertda qatnashib, yorqin lavhalari bilan ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.
Ma’lum bo‘lishicha, Munisa Rizayeva mashhur britaniyalik xonanda Kreyg Devidning jonli chiqishini tomosha qilgan. Konsertdan olingan kadrlar va videolar muxlislar tomonidan iliq qarshi olinib, keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Xonandaning zamonaviy obrazi va ko‘tarinki kayfiyati ham e’tibordan chetda qolmadi. Muxlislar uning xalqaro musiqa muhitidagi ishtiroki o‘zbek shou-biznesi uchun ham qiziqarli voqea ekanini ta’kidlamoqda.
…