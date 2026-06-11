Munisa Rizayeva Kreyg Devid konsertida muxlislarni hayratga soldi

·0·Madaniyat
Munisa Rizayeva Kreyg Devid konsertida muxlislarni hayratga soldi

O‘zbek shou-biznesining taniqli vakili Munisa Rizayeva yana muxlislari diqqat markazida bo‘ldi. Xonanda bu safar jahon estradasining mashhur vakili Kreyg Devid ishtirokidagi konsertda qatnashib, yorqin lavhalari bilan ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.

Ma’lum bo‘lishicha, Munisa Rizayeva mashhur britaniyalik xonanda Kreyg Devidning jonli chiqishini tomosha qilgan. Konsertdan olingan kadrlar va videolar muxlislar tomonidan iliq qarshi olinib, keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Xonandaning zamonaviy obrazi va ko‘tarinki kayfiyati ham e’tibordan chetda qolmadi. Muxlislar uning xalqaro musiqa muhitidagi ishtiroki o‘zbek shou-biznesi uchun ham qiziqarli voqea ekanini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘ining yuz ko‘rinishi ma’lum bo‘ldi (video)Shahzod Sultonovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘ining yuz ko‘rinishi ma’lum bo‘ldi (video)Bugun, 11:32Aktrisa Aziza Axralxo‘jayeva "Oppog‘oy" obrazini taqdim etdiAktrisa Aziza Axralxo‘jayeva "Oppog‘oy" obrazini taqdim etdiBugun, 11:31Sohib Hasanov: "Erkak kishi 2 sabab bilan ajralishi mumkin"Sohib Hasanov: "Erkak kishi 2 sabab bilan ajralishi mumkin"Bugun, 11:07Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqdaShahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqdaBugun, 09:52Rayhon G‘aniyeva agar kinoga qaytsa kim bilan partnyor bo‘lishni xohlaydi?Rayhon G‘aniyeva agar kinoga qaytsa kim bilan partnyor bo‘lishni xohlaydi?Bugun, 09:40Ahad Qayum: eng katta gonorarni qaysi san’atkor to‘laydi?Ahad Qayum: eng katta gonorarni qaysi san’atkor to‘laydi?Bugun, 09:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
“Ko‘k jiguli” yangradi: Ozoda konsertida kutilmagan duet
“Ko‘k jiguli” yangradi: Ozoda konsertida kutilmagan duet