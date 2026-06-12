Turkiyada shov-shuv: «Muhtasham yuz yil» yulduzi politsiyaga olib ketildi

·57·Madaniyat
Turkiyada shov-shuv: «Muhtasham yuz yil» yulduzi politsiyaga olib ketildi

Turkiyaning Istanbul shahrida 11 iyun kuni kino va shou-biznes vakillari orasida giyohvand moddalarni iste’mol qilish, saqlash hamda tarqatish holatlari yuzasidan olib borilayotgan tergov doirasida yirik maxsus operatsiya o‘tkazildi. Bu haqda NTV telekanali xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, operatsiya davomida jami 22 nafar shaxs qo‘lga olingan. Ular orasida Turkiyaning mashhur pop xonandalaridan biri Kenan Dog‘ulu hamda “Taqiqlangan muhabbat”, “Fotmagulning aybi nima?”, “Muhtasham yuz yil” va “Ko‘sem saltanati” seriallaridagi rollari bilan tanilgan aktrisa Beren Saat ham bor.

Shuningdek, “Oyna ortidagi qiz” va “Qo‘riqchi farishta” seriallari orqali mashhurlikka erishgan aktyor Yenis Arikan, bloger va didjey Kerimjan Durmaz ham politsiya bo‘limiga olib ketilgan.

Qayd etilishicha, Turkiyada keyingi oylar davomida giyohvandlikka qarshi keng ko‘lamli reydlar muntazam tashkil etilmoqda. Avval ham o‘nlab shaxslar, jumladan taniqli aktyorlar, telejurnalistlar va blogerlar qo‘lga olingani xabar qilingan.

Shu bilan birga, 2026 yil fevral oyida Istanbul sudi Bosfor sohilida joylashgan besh yulduzli “Bebek” mehmonxonasini xatlovga olgan. Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, mazkur mehmonxonada mahalliy elita vakillari ishtirokida giyohvand moddalar iste’mol qilingan bazmlar o‘tkazib kelingan.

IstanbulTurkiyaBeren SaatKenan DoguluMuhtasham yuz yil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahzoda Muhammedova qizini sosiskadan qanday voz kechirgani haqidagi sir bilan bo‘lishdiShahzoda Muhammedova qizini sosiskadan qanday voz kechirgani haqidagi sir bilan bo‘lishdiBugun, 08:51Bibisora Assaubayevaga O‘zbekiston nomidan musobaqalarda qatnashish taklif qilindiBibisora Assaubayevaga O‘zbekiston nomidan musobaqalarda qatnashish taklif qilindiBugun, 08:40Og‘ir dardni yenggan Feruza Yusupova hayotida yangi sahifa ochdi (video)Og‘ir dardni yenggan Feruza Yusupova hayotida yangi sahifa ochdi (video)Kecha, 17:33Munisa Rizayeva Kreyg Devid konsertida muxlislarni hayratga soldi (video)Munisa Rizayeva Kreyg Devid konsertida muxlislarni hayratga soldi (video)Kecha, 16:07Shahzod Sultonovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘ining yuz ko‘rinishi ma’lum bo‘ldi (video)Shahzod Sultonovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘ining yuz ko‘rinishi ma’lum bo‘ldi (video)Kecha, 11:32Aktrisa Aziza Axralxo‘jayeva "Oppog‘oy" obrazini taqdim etdiAktrisa Aziza Axralxo‘jayeva "Oppog‘oy" obrazini taqdim etdiKecha, 11:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi