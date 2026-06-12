Bibisora Assaubayevaga O‘zbekiston nomidan musobaqalarda qatnashish taklif qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Qozog‘istonlik grossmeyster Bibisora Assaubayevaning moliyaviy muammolar yuzasidan Qozog‘iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayevga murojaat qilgani shaxmat jamoatchiligida keng muhokama qilinmoqda.
Assaubayeva xalqaro turnirlarga tayyorgarlik ko‘rish uchun mablag‘ yetishmayotganini bildirgan. Uning aytishicha, Norway Chess turniriga tayyorgarlik xarajatlari asosan shaxsiy mablag‘i va ota-onasi yordami hisobidan qoplangan.
Ushbu holatdan so‘ng ijtimoiy tarmoqlarda ayrim foydalanuvchilar unga O‘zbekiston terma jamoasi safida qatnashishni taklif qilmoqda. Izohlarda “Sizni O‘zbekiston terma jamoasiga taklif qilamiz” kabi fikrlar yozilmoqda.
…