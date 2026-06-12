Bibisora Assaubayevaga O‘zbekiston nomidan musobaqalarda qatnashish taklif qilindi

·48·Madaniyat
Bibisora Assaubayevaga O‘zbekiston nomidan musobaqalarda qatnashish taklif qilindi

Qozog‘istonlik grossmeyster Bibisora Assaubayevaning moliyaviy muammolar yuzasidan Qozog‘iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayevga murojaat qilgani shaxmat jamoatchiligida keng muhokama qilinmoqda.

Assaubayeva xalqaro turnirlarga tayyorgarlik ko‘rish uchun mablag‘ yetishmayotganini bildirgan. Uning aytishicha, Norway Chess turniriga tayyorgarlik xarajatlari asosan shaxsiy mablag‘i va ota-onasi yordami hisobidan qoplangan.

Ushbu holatdan so‘ng ijtimoiy tarmoqlarda ayrim foydalanuvchilar unga O‘zbekiston terma jamoasi safida qatnashishni taklif qilmoqda. Izohlarda “Sizni O‘zbekiston terma jamoasiga taklif qilamiz” kabi fikrlar yozilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To'yda kutilmagan holat: kelinga robot sovg'a qilindiTo'yda kutilmagan holat: kelinga robot sovg'a qilindiBugun, 09:01Shahzoda Muhammedova qizini sosiskadan qanday voz kechirgani haqidagi sir bilan bo‘lishdiShahzoda Muhammedova qizini sosiskadan qanday voz kechirgani haqidagi sir bilan bo‘lishdiBugun, 08:51Turkiyada shov-shuv: «Muhtasham yuz yil» yulduzi politsiyaga olib ketildiTurkiyada shov-shuv: «Muhtasham yuz yil» yulduzi politsiyaga olib ketildiBugun, 07:56Og‘ir dardni yenggan Feruza Yusupova hayotida yangi sahifa ochdi (video)Og‘ir dardni yenggan Feruza Yusupova hayotida yangi sahifa ochdi (video)Kecha, 17:33Munisa Rizayeva Kreyg Devid konsertida muxlislarni hayratga soldi (video)Munisa Rizayeva Kreyg Devid konsertida muxlislarni hayratga soldi (video)Kecha, 16:07Shahzod Sultonovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘ining yuz ko‘rinishi ma’lum bo‘ldi (video)Shahzod Sultonovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘ining yuz ko‘rinishi ma’lum bo‘ldi (video)Kecha, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi