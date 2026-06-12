Jahongir Otajonovning Nyu-Yorkda suratga olingan yangi tarona parchasi muxlislarni qiziqtirib qo‘ydi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Jahongir Otajonov o‘zining yangi ijodiy ishidan qisqa parchani muxlislari e’tiboriga havola qildi. Nyu-York shahrida suratga olingan videorolik ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Qisqa formatda taqdim etilgan videoda xonandaning o‘ziga xos uslubi va noodatiy ijodiy yondashuvi yana bir bor namoyon bo‘lgan. Shu sababli videorolik qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortdi.
Izohlarda ko‘plab muxlislar taronaning to‘liq talqinini intiqlik bilan kutayotganini yozmoqda. Ayrimlar esa Jahongir Otajonovning har gal odatiy qoliplardan chetga chiqadigan ijodini alohida e’tirof etmoqda.
…