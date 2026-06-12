Rayhonning Kreyg Devid konsertidagi ishtiroki muhokamalar markazida (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston shou-biznesining taniqli vakili Rayhon G‘aniyeva jahon musiqa sahnasining mashhur yulduzlaridan biri Kreyg Devidning konsertida ishtirok etdi.
Xonandaning mazkur tadbirdan olingan surat va videolari ijtimoiy tarmoqlarda tez orada keng tarqalib, muxlislar diqqatini o‘ziga tortdi. Kadrlarda Rayhon konsert muhitidan zavqlanayotgani va musiqiy kechadan iliq taassurotlar olganini ko‘rish mumkin.
…