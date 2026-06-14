Feruza Normatova haqida fitna tarqatgan feyk akkaunt egasi topildi

·0·Madaniyat
Feruza Normatova haqida fitna tarqatgan feyk akkaunt egasi topildi

Taniqli san’atkor Feruza Normatova ijtimoiy tarmoqlarda uning oilasi haqida asossiz ma’lumotlar tarqatayotgan shaxs aniqlanganini ma’lum qildi.

Xonandaning aytishicha, Instagram orqali turli tuhmat va fitnalar tarqatayotgan feyk akkaunt egasini huquqni muhofaza qiluvchi organlar qisqa vaqt ichida topishga muvaffaq bo‘lgan.

Feruza Normatovaning so‘zlariga ko‘ra, tekshiruv natijasida akkaunt ortida ikki nafar farzandi bor, ajrashgan ayol turgani ma’lum bo‘lgan.

“Unga: 'Bu mening oilam bo‘lsa, sizda nima haq bor edi bunday gaplarni tarqatishga?' deb savol berdim. Ko‘pchilik feyk akkaunt ochsam, meni hech kim topolmaydi, deb o‘ylaydi. Aslida esa bunday emas”, — dedi xonanda.

Uning ta’kidlashicha, ichki ishlar organlari xodimlari murojaatdan so‘ng tezkor chora ko‘rib, akkaunt egasining shaxsini aniqlashgan.

Feruza Normatova mazkur holatni misol qilib keltirar ekan, ijtimoiy tarmoqlarda soxta sahifa ortiga yashirinib, boshqalarning sha’ni va oilasiga daxl qiluvchi ma’lumotlar tarqatishning oqibati bo‘lishi mumkinligini eslatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nilufar Usmonova tan oldi: hech qachon bozorlik qilmaganmanNilufar Usmonova tan oldi: hech qachon bozorlik qilmaganmanBugun, 08:54«Instagram'iga qarab bilganman». Shahzod Sultonov nega 18 yoshli qizni tanladi?«Instagram'iga qarab bilganman». Shahzod Sultonov nega 18 yoshli qizni tanladi?Bugun, 08:54G‘iyos Boytoyevni kursdoshlari kutilmagan tarzda qutladiG‘iyos Boytoyevni kursdoshlari kutilmagan tarzda qutladiBugun, 08:22Imron maktabda qanday o‘qigani va yoqtirmagan fanini ochiq aytdiImron maktabda qanday o‘qigani va yoqtirmagan fanini ochiq aytdiBugun, 07:08Javohir Sindorov va Bibisaraning birgalikdagi sayohati qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortdiJavohir Sindorov va Bibisaraning birgalikdagi sayohati qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortdiBugun, 21:01“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyinKecha, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi