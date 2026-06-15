Turk seriallari yulduzi hayotdan ko‘z yumdi

·51·Madaniyat
Turk seriallari yulduzi hayotdan ko‘z yumdi

Bugun, 15 iyun kuni “Qizil sharbat” va “Oila” seriallari orqali mashhur bo‘lgan 35 yoshli turkiyalik aktrisa Eje Irtem vafot etdi. Bu haqda oila advokatiga tayanib, “Sözcü” nashri xabar berdi.

Advokat ma’lumotiga ko‘ra, kecha — 14 iyun kuni aktrisa o‘zining tug‘ilgan kunini nishonlagan. Taxminlarga ko‘ra, u yurak xuruji oqibatida hayotdan ko‘z yumgan. Ayolning onasi uning yonida bo‘lgan, ammo qizini qutqarib qolish imkoni bo‘lmagan. Aktrisaning aniq o‘lim sababi tibbiy ekspertiza natijalaridan so‘ng ma’lum qilinadi.

Qayd etilishicha, Eje Irtem vafoti haqidagi xabar tarqalgandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda uning o‘limiga giyohvand moddalar sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligi haqida turli taxminlar muhokama qilina boshlagan. Yil boshidan buyon Turkiyada giyohvandlikka qarshi keng ko‘lamli reydlar o‘tkazilib, ular doirasida bir qator mashhur shaxslar ham qo‘lga olingan.

Eje İrtemTurkistonSozkyu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammadiso Abdulxairovning IELTS haqidagi hazili ommalashdi (video)Muhammadiso Abdulxairovning IELTS haqidagi hazili ommalashdi (video)Bugun, 15:47Yulduz Turdiyeva: qoshiqlar qo‘limga yopishib qolardi (video)Yulduz Turdiyeva: qoshiqlar qo‘limga yopishib qolardi (video)Bugun, 15:18Ahad Qayum kino va daromad sirlarini ochib tashladiAhad Qayum kino va daromad sirlarini ochib tashladiBugun, 15:09Shahzod Sultonov nikoh oldidan yaqinlariga to‘y oshi berdi (video)Shahzod Sultonov nikoh oldidan yaqinlariga to‘y oshi berdi (video)Bugun, 10:20Shahlo Salayevaning to‘y taklifnomasi ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Shahlo Salayevaning to‘y taklifnomasi ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 10:04Yulduz Usmonovaga yangi qimmatbaho avtomobil sovg‘a qilindi (video)Yulduz Usmonovaga yangi qimmatbaho avtomobil sovg‘a qilindi (video)Bugun, 09:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi