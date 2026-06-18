“Assalom, mundial!” yangi talqinda internetni zabt etdi (video)

·27·Madaniyat
“Assalom, mundial!” yangi talqinda internetni zabt etdi (video)

Jahongir Poziljonov ijro etgan mashhur “Assalom, mundial!” qo‘shig‘ining ozarbayjoncha talqini ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Mazkur qo‘shiqni ozarbayjonlik xonanda Aynur Yusifova ijro etgan bo‘lib, unda JCH–2026 musobaqasida ishtirok etayotgan O‘zbekiston va Turkiya terma jamoalariga butun Ozarbayjon xalqining samimiy qo‘llovi ifoda etilgan.

Tarona qisqa vaqt ichida internet foydalanuvchilari orasida mashhurlikka erishib, ko‘plab ijobiy izohlarga sabab bo‘lmoqda. Tinglovchilar qo‘shiqdagi iliq kayfiyat, do‘stona ruh va qardoshlik tuyg‘ularini alohida e’tirof etishmoqda.

Ushbu ijro O‘zbekiston terma jamoasining Jahon chempionatidagi tarixiy ishtiroki nafaqat mamlakatimizda, balki qardosh davlatlarda ham katta qiziqish va hayajon uyg‘otayotganini yana bir bor tasdiqlaydi.

Ko‘pchilik fikricha, bunday qo‘shiqlar xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik va birdamlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

O'zbekistonTurkiyaAzarbajonAynur Yusifova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Botir Qodirov yana portladi: yangi qo‘shiq shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Botir Qodirov yana portladi: yangi qo‘shiq shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 09:52Yulduz Turdiyeva blogerlar bilan hamkorlik haqida ochiq gapirdi (video)Yulduz Turdiyeva blogerlar bilan hamkorlik haqida ochiq gapirdi (video)Bugun, 08:2298 kun tinimsiz ishlagan Jenifer Lopes shifoxonaga tushib qolgan98 kun tinimsiz ishlagan Jenifer Lopes shifoxonaga tushib qolganBugun, 08:0662 yoshli Yulduz Usmonovaning shijoatli raqsi barchani lol qoldirdi62 yoshli Yulduz Usmonovaning shijoatli raqsi barchani lol qoldirdiBugun, 06:57Otabek Umarov jahon chempionatida kimga muxlislik qiladi? Kutilmagan javobOtabek Umarov jahon chempionatida kimga muxlislik qiladi? Kutilmagan javobBugun, 19:12“Disko raqqosi” yulduzi Mithun Chakraborti hozir qanday ko‘rinishda?“Disko raqqosi” yulduzi Mithun Chakraborti hozir qanday ko‘rinishda?Kecha, 16:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekan
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekan