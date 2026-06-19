Munisa Rizayevaning o‘g‘li Aleks kimga ko‘proq o‘xshaydi? (video)

·21·Madaniyat
Munisa Rizayevaning o‘g‘li Aleks kimga ko‘proq o‘xshaydi? (video)

O‘zbek shou-biznesining mashhur va sevimli xonandalaridan biri Munisa Rizayeva yana muxlislar diqqat markaziga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlarda xonandaning farzandi ishtirokidagi videolar keng muhokama qilinmoqda. Ayniqsa, muxlislar Aleksning tashqi ko‘rinishi kimga ko‘proq o‘xshashi haqida turli fikrlarni bildirishmoqda. Ayrimlar uni onasi Munisa Rizayevaga o‘xshatsa, boshqalar esa uning chehrasida otasiga xos jihatlar ko‘proq namoyon bo‘layotganini ta’kidlamoqda.

Ayni paytda Munisa Rizayeva ham oilaviy hayoti bilan bog‘liq lavhalarni tez-tez muxlislari bilan bo‘lishib turmoqda. Bu esa xonandaning shaxsiy hayotiga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirmoqda.

Xo‘sh, siz qanday fikrdasiz? Aleks ko‘proq onasi Munisa Rizayevagami yoki otasiga o‘xshaydimi?

Munisa RizadaevaAleks
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tom Holland Zendaya bilan nikohini rasman tasdiqladiTom Holland Zendaya bilan nikohini rasman tasdiqladiKecha, 22:36Abbosbek Fayzullayev golini bo‘lajak rafiqasiga bag‘ishlagani haqidagi video tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda (video )Abbosbek Fayzullayev golini bo‘lajak rafiqasiga bag‘ishlagani haqidagi video tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda (video )Kecha, 17:09Burak O‘zchivit yangi serialda hamkasbining rolini tortib olgani rostmi?Burak O‘zchivit yangi serialda hamkasbining rolini tortib olgani rostmi?Kecha, 15:51Botir Qodirov yana portladi: yangi qo‘shiq shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Botir Qodirov yana portladi: yangi qo‘shiq shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Kecha, 14:52“Assalom, mundial!” yangi talqinda internetni zabt etdi (video)“Assalom, mundial!” yangi talqinda internetni zabt etdi (video)Kecha, 14:41Yulduz Turdiyeva blogerlar bilan hamkorlik haqida ochiq gapirdi (video)Yulduz Turdiyeva blogerlar bilan hamkorlik haqida ochiq gapirdi (video)Kecha, 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Sabina Sodiqova yangi avtomobil xarid qildi va muxlislarga namoyish etdi (video)
Sabina Sodiqova yangi avtomobil xarid qildi va muxlislarga namoyish etdi (video)