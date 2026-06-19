Munisa Rizayevaning o‘g‘li Aleks kimga ko‘proq o‘xshaydi? (video)
O‘zbek shou-biznesining mashhur va sevimli xonandalaridan biri Munisa Rizayeva yana muxlislar diqqat markaziga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlarda xonandaning farzandi ishtirokidagi videolar keng muhokama qilinmoqda. Ayniqsa, muxlislar Aleksning tashqi ko‘rinishi kimga ko‘proq o‘xshashi haqida turli fikrlarni bildirishmoqda. Ayrimlar uni onasi Munisa Rizayevaga o‘xshatsa, boshqalar esa uning chehrasida otasiga xos jihatlar ko‘proq namoyon bo‘layotganini ta’kidlamoqda.
Ayni paytda Munisa Rizayeva ham oilaviy hayoti bilan bog‘liq lavhalarni tez-tez muxlislari bilan bo‘lishib turmoqda. Bu esa xonandaning shaxsiy hayotiga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirmoqda.
Xo‘sh, siz qanday fikrdasiz? Aleks ko‘proq onasi Munisa Rizayevagami yoki otasiga o‘xshaydimi?
…