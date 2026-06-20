Durdona Qurbonova terma jamoaga qo‘llov videosi bilan chiqdi (video)

·2·Madaniyat
Durdona Qurbonova terma jamoaga qo‘llov videosi bilan chiqdi (video)

Aktrisa Durdona Qurbonova Instagram sahifasiga O‘zbekiston terma jamoasi futbolchilariga bag‘ishlangan maxsus video joyladi.

U mashhur qo‘llov qo‘shig‘i ostida suratga olingan videoni joylab, unga:

“Sizlar biz uchun eng zo‘risizlar. Olg‘a, O‘zbekiston!” — deya yozib qoldirdi.

Videoda aktrisa yuzining bir tomoniga yurak shaklida chizilgan O‘zbekiston bayrog‘i bilan chiqib, qo‘lida milliy bayrog‘imizni hilpiratgan holda futbolchilarimizni birma-bir tilga oladi va ularning maydondagi harakatlarini ifodalaydi.

Mazkur video qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortib, ijtimoiy tarmoqlarda iliq kutib olindi. Izohlarda kuzatuvchilar rolikni yuqori baholab, aktrisaga minnatdorchilik bildirgan holda terma jamoamizga omad tilashmoqda.

Ayni paytda ko‘plab ijodkorlar ham O‘zbekiston futbolchilarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida turli qo‘shiqlar kuylab, ijodiy videolar tayyorlamoqda. Bu esa xalqimizning jamoamizga bo‘lgan ishonchi va mehrini yana bir bor namoyon etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yorqinxo‘ja Umarov yangi “Jani jani” qo‘shig‘i bilan yana muxlislarni rom etdi (video)Yorqinxo‘ja Umarov yangi “Jani jani” qo‘shig‘i bilan yana muxlislarni rom etdi (video)Bugun, 18:03“Aladdin” taronasi premyerasi: VIA Marokand muxlislarni sehrli olamga chorlaydi (video)“Aladdin” taronasi premyerasi: VIA Marokand muxlislarni sehrli olamga chorlaydi (video)Bugun, 17:31Mashhur britaniyalik aktyor Entoni Xed vafot etdiMashhur britaniyalik aktyor Entoni Xed vafot etdiBugun, 17:14Amerikalik mashhur aktrisa Enn Xeteuey 3 farzandiga homiladorligini tarmoqlarda e’lon qildi!Amerikalik mashhur aktrisa Enn Xeteuey 3 farzandiga homiladorligini tarmoqlarda e’lon qildi!Kecha, 23:082004 yilda Otabek Madrahimovga 24 kilometrlik maktub yozilgan ekan2004 yilda Otabek Madrahimovga 24 kilometrlik maktub yozilgan ekanKecha, 16:41Yorqinxo‘ja Umarovdan yangi tarona: O‘zbekiston terma jamoasiga bag‘ishlangan ilhomlantiruvchi videoYorqinxo‘ja Umarovdan yangi tarona: O‘zbekiston terma jamoasiga bag‘ishlangan ilhomlantiruvchi videoKecha, 16:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...