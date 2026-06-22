Aziz Rametov nega ommadan yordam so‘ragandi? Rafiqasi haqiqatni ochiqladi (video)

·35·Madaniyat
Aziz Rametov nega ommadan yordam so‘ragandi? Rafiqasi haqiqatni ochiqladi (video)

Aktyor Aziz Rametovning rafiqasi Shahlo Rametova intervyularidan birida turmush o‘rtog‘ining salomatligi va oilasi boshidan kechirayotgan sinovlar haqida samimiy fikr bildirdi.

Uning aytishicha, aktyor bo‘yin va umurtqa bilan bog‘liq jiddiy muammolar sabab ancha vaqt davomida davolanishga majbur bo‘lgan. Bo‘yin sinishi, umurtqa shikastlanishi hamda bir nechta grija xastaligi uning sog‘lig‘iga salbiy ta’sir ko‘rsatgan.

Shahlo Rametovaning ta’kidlashicha, operatsiya masalasi ham ko‘rib chiqilgan, biroq mutaxassislar tomonidan aniq kafolat berilmagani sababli hozircha davolanish ishlari davom ettirilmoqda.

Shuningdek, u ijtimoiy tarmoqlarda turmush o‘rtog‘i bilan bog‘liq ayrim noto‘g‘ri ma’lumotlar tarqalganini ham eslatib o‘tdi. Xususan, davolanish xarajatlari va yordam masalalari yuzasidan turli taxminlar bildirilgan.

Suhbat davomida Shahlo Rametova eng ta’sirli fikrlaridan birini ham aytdi.

“Masofa sabab oldilariga ko‘p bora olmaymiz. Shu paytda insonning qadri, o‘rni yanada bilinarkan. Ajrashaman deb o‘ylagan paytlarim bo‘lganidan afsuslanaman”, — dedi u.

Uning ushbu samimiy e’tirofi muxlislar orasida keng muhokama qilinib, ko‘plab insonlarning hamdardligi va qo‘llab-quvvatloviga sabab bo‘lmoqda.

Aziz RametovShahlo Rametova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sochi bo‘yidan ham uzun: Marjona O‘ljoyeva hayratda qoldirdi (video)Sochi bo‘yidan ham uzun: Marjona O‘ljoyeva hayratda qoldirdi (video)Bugun, 11:27Kuchli yomg‘ir ostidagi Rayhonning chiqishi tarmoqlarda olqishlanmoqda (video)Kuchli yomg‘ir ostidagi Rayhonning chiqishi tarmoqlarda olqishlanmoqda (video)Kecha, 20:24Yomg‘ir ham to‘xtata olmadi: Rayhon sahnani zabt etdi (video)Yomg‘ir ham to‘xtata olmadi: Rayhon sahnani zabt etdi (video)Kecha, 19:58Barno Teshaboyeva: “Bir og‘iz gapimdan keyin uyim paypoqqa to‘lib ketdi!”Barno Teshaboyeva: “Bir og‘iz gapimdan keyin uyim paypoqqa to‘lib ketdi!”Kecha, 16:17Otabek Mahkamov Burak O‘zchivit bilan uchrashdiOtabek Mahkamov Burak O‘zchivit bilan uchrashdiKecha, 16:05Tojibar Azizova: "Shahzodadan ham, uning kelinidan ham buni kutmagandim…" (video)Tojibar Azizova: "Shahzodadan ham, uning kelinidan ham buni kutmagandim…" (video)Kecha, 12:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...