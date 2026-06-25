Umidning Zebo Rahimovaga qilgan kutilmagan syurprizi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi!
Ijtimoiy tarmoqlardagi samimiy va qiziqarli videolari bilan ko‘pchilik e’tiborini qozonayotgan bloger Zebo Rahimova va uning partnyori Umid yana bir ta’sirli chiqishi bilan muxlislarini quvontirdi.
Juftlik bu gal onalari uchun kutilmagan sovg‘a tayyorladi. Ular gullar bilan birga Tailand, Bali, Singapur va Malayziyaga sayohat qilish uchun aviachiptalar taqdim etdi.
Zebo Rahimova mazkur lahzalar aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joyladi. Kadrlarda onalarga guldastalar va sayohat yo‘llanmalari topshirilgani ko‘rinadi.
Shuningdek, avvalroq Umidning Zeboga kutilmagan tarzda ulkan guldasta sovg‘a qilgani ham tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo‘lgan edi.
Zebo Rahimova va Umidning birgalikdagi chiqishlari samimiyligi bilan ajralib, foydalanuvchilar orasida iliq munosabatlarga sabab bo‘lmoqda.
…