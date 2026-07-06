Dilso‘z “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi
Xonanda Dilso‘z muxlislari bilan quvonchli xabarni bo‘lishdi. San’atkor 5 iyul kuni “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlanganini o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali ma’lum qildi.
Xonanda ushbu mukofotni o‘zi uchun katta e’tirof va yuksak mas’uliyat sifatida qabul qilganini aytib, uni munosib ko‘rganlarga samimiy minnatdorlik bildirdi.
“'El-yurt fidokori' mukofotiga loyiq ko‘rishganiga katta rahmat. Bunday e’tibordan juda ham xursand bo‘ldim. Ilohim, bundan keyin ham shunday yuksak mukofotlarga munosib bo‘lib yurish nasib qilsin,” — deb yozdi Dilso‘z.
Xonandaning ushbu posti qisqa vaqt ichida muxlislar va san’at ixlosmandlari orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Izohlarda ko‘plab kuzatuvchilar Dilso‘zni yangi mukofoti bilan tabriklab, unga ijodiy muvaffaqiyatlar tilashmoqda.
Mazkur mukofot xonandaning san’at yo‘lidagi ko‘p yillik mehnati, ijodga bo‘lgan sadoqati hamda o‘zbek estrada san’atiga qo‘shayotgan munosib hissasining yana bir e’tirofi sifatida baholanmoqda.
…