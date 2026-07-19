O‘zbekistonda 9 kunlik Do‘stlik festivali boshlanadi

·16·Madaniyat
O‘zbekistonda 9 kunlik Do‘stlik festivali boshlanadi

23–31 iyul kunlari O‘zbekiston bo‘ylab Xalqaro xalqlar do‘stligi kuniga bag‘ishlangan keng ko‘lamli festival o‘tkaziladi. Tadbirlar Toshkent shahri bilan cheklanib qolmay, respublikaning barcha hududlarini qamrab oladi.

Festival davomida turli millat va elatlarning madaniyati, san’ati, adabiyoti hamda urf-odatlari namoyish etiladi.

Festival qayerlarda o‘tkaziladi?

Do‘stlik festivali doirasidagi tadbirlar aholi uchun qulay va ochiq maydonlarda tashkil etiladi.

Jumladan, bayram dasturlari:

  • madaniyat va istirohat bog‘larida;

  • san’at saroylarida;

  • teatrlarda;

  • ko‘rgazma zallarida;

  • boshqa jamoat joylarida o‘tkaziladi.

Tadbirlarning aniq manzili va boshlanish vaqtlari hududlar kesimida alohida e’lon qilinishi kutilmoqda.

Tomoshabinlarni qanday dasturlar kutmoqda?

To‘qqiz kunlik festival dasturidan madaniy va ma’rifiy yo‘nalishdagi turli tadbirlar o‘rin olgan.

Jumladan, konsertlar, teatr tomoshalari, adabiy kechalar, badiiy ko‘rgazmalar va jamoatchilik uchrashuvlari tashkil etiladi.

Ularda turli millat vakillarining milliy musiqasi, raqslari, an’analari va ijodiy merosi keng jamoatchilikka taqdim etiladi.

Asosiy maqsad nima?

Loyiha O‘zbekistondagi millatlararo totuvlik, o‘zaro hurmat va hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlashga qaratilgan.

Shuningdek, festival mamlakatning boy madaniy xilma-xilligini namoyish etish va turli xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik aloqalarini rivojlantirishni maqsad qilgan.

Bayram barcha hududlarni qamrab oladi

Festival doirasidagi tadbirlar bir vaqtning o‘zida turli viloyat va shaharlarda o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Bu esa aholiga o‘z hududida milliy madaniyatlar, ijodiy jamoalar va san’at namoyandalari ishtirokidagi dasturlarni tomosha qilish imkonini beradi.

Do‘stlik festivali 31 iyulga qadar davom etadi. Sizningcha, bunday tadbirlarda qaysi milliy an’ana va san’at yo‘nalishlariga ko‘proq o‘rin berilishi kerak?

O'zbekistonToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada eng katta gonorar oladigan yulduzlar kim?Turkiyada eng katta gonorar oladigan yulduzlar kim?Kecha, 21:17Kameradan tashqarida ham muvaffaqiyat: Shaxsiy biznesini yo‘lga qo‘ygan turk yulduzlari (foto)Kameradan tashqarida ham muvaffaqiyat: Shaxsiy biznesini yo‘lga qo‘ygan turk yulduzlari (foto)Kecha, 20:42Surayyo Qosimova yana muxlislarini quvontirdi: “Trend-Brend” premyera qilindi (video)Surayyo Qosimova yana muxlislarini quvontirdi: “Trend-Brend” premyera qilindi (video)Kecha, 19:55Xonzoda Do‘stova: “Ayollar erkaklardan ham ko‘proq pul topyapti” (video)Xonzoda Do‘stova: “Ayollar erkaklardan ham ko‘proq pul topyapti” (video)Kecha, 18:08Shahlo Salayevaning xina oqshomi: xonandaning raqsi e’tibor markazida (video)Shahlo Salayevaning xina oqshomi: xonandaning raqsi e’tibor markazida (video)Kecha, 17:38“Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi” filmida 53 yildan beri hech kim payqamagan kinodagi xato aniqlandi“Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi” filmida 53 yildan beri hech kim payqamagan kinodagi xato aniqlandiKecha, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)