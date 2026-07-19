O‘zbekistonda 9 kunlik Do‘stlik festivali boshlanadi
23–31 iyul kunlari O‘zbekiston bo‘ylab Xalqaro xalqlar do‘stligi kuniga bag‘ishlangan keng ko‘lamli festival o‘tkaziladi. Tadbirlar Toshkent shahri bilan cheklanib qolmay, respublikaning barcha hududlarini qamrab oladi.
Festival davomida turli millat va elatlarning madaniyati, san’ati, adabiyoti hamda urf-odatlari namoyish etiladi.
Festival qayerlarda o‘tkaziladi?
Do‘stlik festivali doirasidagi tadbirlar aholi uchun qulay va ochiq maydonlarda tashkil etiladi.
Jumladan, bayram dasturlari:
madaniyat va istirohat bog‘larida;
san’at saroylarida;
teatrlarda;
ko‘rgazma zallarida;
boshqa jamoat joylarida o‘tkaziladi.
Tadbirlarning aniq manzili va boshlanish vaqtlari hududlar kesimida alohida e’lon qilinishi kutilmoqda.
Tomoshabinlarni qanday dasturlar kutmoqda?
To‘qqiz kunlik festival dasturidan madaniy va ma’rifiy yo‘nalishdagi turli tadbirlar o‘rin olgan.
Jumladan, konsertlar, teatr tomoshalari, adabiy kechalar, badiiy ko‘rgazmalar va jamoatchilik uchrashuvlari tashkil etiladi.
Ularda turli millat vakillarining milliy musiqasi, raqslari, an’analari va ijodiy merosi keng jamoatchilikka taqdim etiladi.
Asosiy maqsad nima?
Loyiha O‘zbekistondagi millatlararo totuvlik, o‘zaro hurmat va hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlashga qaratilgan.
Shuningdek, festival mamlakatning boy madaniy xilma-xilligini namoyish etish va turli xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik aloqalarini rivojlantirishni maqsad qilgan.
Bayram barcha hududlarni qamrab oladi
Festival doirasidagi tadbirlar bir vaqtning o‘zida turli viloyat va shaharlarda o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Bu esa aholiga o‘z hududida milliy madaniyatlar, ijodiy jamoalar va san’at namoyandalari ishtirokidagi dasturlarni tomosha qilish imkonini beradi.
Do‘stlik festivali 31 iyulga qadar davom etadi. Sizningcha, bunday tadbirlarda qaysi milliy an’ana va san’at yo‘nalishlariga ko‘proq o‘rin berilishi kerak?
…