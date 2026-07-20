Erling Xoland Manchester Siti bilan xayrlashadimi? Sobiq himoyachi kutilmagan prognoz berdi
Angliya Premer-ligasining soʻnggi yillardagi eng yorqin yulduzi Erling Xolandning kelajagi borasidagi bahslar yana avj olmoqda. Manchester Siti bilan 2034-yilga qadar shartnoma imzolagan boʻlsa-da, norvegiyalik toʻpurarning Etihad Stadiumda oʻn yil qolishi koʻpchilikda shubha uygʻotmoqda. Jamoaning sobiq himoyachisi Joleon Lescott ushbu masala boʻyicha oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashriga bergan intervyusida Lescott Erling Xolandning amaldagi shartnomasi yakuniga qadar Manchesterda qolishiga ishonmasligini taʼkidladi. Garchi hujumchi hozirda jamoada baxtli boʻlsa-da, futbol olamidagi oʻzgaruvchanlik va Real Madrid kabi grandlarning qiziqishi vaziyatni istalgan vaqtda oʻzgartirib yuborishi mumkin. Shu bilan birga, har qanday xaridor uchun transfer narxi astronomik darajada boʻlishi haqida ogohlantirish berildi.
Real Madrid va Galactico loyihasiIspaniya matbuotida Real Madrid prezidenti Florentino Perez Erling Xolandni oʻzining navbatdagi katta loyihasi sifatida koʻrayotgani haqida xabarlar tez-tez tarqaladi. Futbolchining otasi Alf Inge Xoland ham oʻgʻlining Manchester Siti bilan shartnomasi borligini tasdiqlasa-da, Madrid klubida oʻynash har bir futbolchining orzusi ekanligini yashirmagan. Bu esa transfer mish-mishlariga yanada moy sepmoqda.
Hozirda 26 yoshga yaqinlashib qolgan Erling Xoland oʻz faoliyatining eng gullagan davrini oʻtkazmoqda. U Manchester Siti safida 198 ta oʻyinda maydonga tushib, 162 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu koʻrsatkich uni jahonning eng xavfli hujumchisiga aylantirdi. Ayniqsa, Norvegiya terma jamoasini 1998-yildan buyon ilk bor 2026-yilgi Jahon chempionatiga olib chiqqani uning nufuzini yanada oshirdi.
Yangi murabbiy va kelajak rejalariManchester Siti hozirda oʻtish davrini boshdan kechirmoqda. Pep Guardiola ketganidan soʻng, jamoani Enzo Maresca qabul qilib oldi. Bunday sharoitda klub rahbariyati Erling Xoland kabi yetakchilarni saqlab qolishga harakat qiladi. Lescottning fikricha, hujumchi yaqin yillarda jamoani tark etmaydi, biroq 8 yillik muddatni toʻliq oʻtab berishi ham haqiqatdan yiroq.
Manchester Siti tarkibida Premer-liga, Chempionlar ligasi va Angliya kubogini qoʻlga kiritgan Erling Xoland uchun Angliyada zabt etilmagan choʻqqi deyarli qolmadi. Bu esa uni yangi chaqiriqlar izlashga undashi mumkin. Agar transfer amalga oshadigan boʻlsa, bu futbol tarixidagi eng qimmat shartnomalardan biri boʻlishi kutilmoqda. Hozircha esa muxlislar uning Premer-ligadagi gollari va rekordlaridan bahramand boʻlishda davom etadilar.
…