Erling Xoland Manchester Siti bilan xayrlashadimi? Sobiq himoyachi kutilmagan prognoz berdi

·63·Sport
Erling Xoland Manchester Siti bilan xayrlashadimi? Sobiq himoyachi kutilmagan prognoz berdi

Angliya Premer-ligasining soʻnggi yillardagi eng yorqin yulduzi Erling Xolandning kelajagi borasidagi bahslar yana avj olmoqda. Manchester Siti bilan 2034-yilga qadar shartnoma imzolagan boʻlsa-da, norvegiyalik toʻpurarning Etihad Stadiumda oʻn yil qolishi koʻpchilikda shubha uygʻotmoqda. Jamoaning sobiq himoyachisi Joleon Lescott ushbu masala boʻyicha oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashriga bergan intervyusida Lescott Erling Xolandning amaldagi shartnomasi yakuniga qadar Manchesterda qolishiga ishonmasligini taʼkidladi. Garchi hujumchi hozirda jamoada baxtli boʻlsa-da, futbol olamidagi oʻzgaruvchanlik va Real Madrid kabi grandlarning qiziqishi vaziyatni istalgan vaqtda oʻzgartirib yuborishi mumkin. Shu bilan birga, har qanday xaridor uchun transfer narxi astronomik darajada boʻlishi haqida ogohlantirish berildi.

Real Madrid va Galactico loyihasi

Ispaniya matbuotida Real Madrid prezidenti Florentino Perez Erling Xolandni oʻzining navbatdagi katta loyihasi sifatida koʻrayotgani haqida xabarlar tez-tez tarqaladi. Futbolchining otasi Alf Inge Xoland ham oʻgʻlining Manchester Siti bilan shartnomasi borligini tasdiqlasa-da, Madrid klubida oʻynash har bir futbolchining orzusi ekanligini yashirmagan. Bu esa transfer mish-mishlariga yanada moy sepmoqda.

Hozirda 26 yoshga yaqinlashib qolgan Erling Xoland oʻz faoliyatining eng gullagan davrini oʻtkazmoqda. U Manchester Siti safida 198 ta oʻyinda maydonga tushib, 162 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu koʻrsatkich uni jahonning eng xavfli hujumchisiga aylantirdi. Ayniqsa, Norvegiya terma jamoasini 1998-yildan buyon ilk bor 2026-yilgi Jahon chempionatiga olib chiqqani uning nufuzini yanada oshirdi.

Yangi murabbiy va kelajak rejalari

Manchester Siti hozirda oʻtish davrini boshdan kechirmoqda. Pep Guardiola ketganidan soʻng, jamoani Enzo Maresca qabul qilib oldi. Bunday sharoitda klub rahbariyati Erling Xoland kabi yetakchilarni saqlab qolishga harakat qiladi. Lescottning fikricha, hujumchi yaqin yillarda jamoani tark etmaydi, biroq 8 yillik muddatni toʻliq oʻtab berishi ham haqiqatdan yiroq.

Manchester Siti tarkibida Premer-liga, Chempionlar ligasi va Angliya kubogini qoʻlga kiritgan Erling Xoland uchun Angliyada zabt etilmagan choʻqqi deyarli qolmadi. Bu esa uni yangi chaqiriqlar izlashga undashi mumkin. Agar transfer amalga oshadigan boʻlsa, bu futbol tarixidagi eng qimmat shartnomalardan biri boʻlishi kutilmoqda. Hozircha esa muxlislar uning Premer-ligadagi gollari va rekordlaridan bahramand boʻlishda davom etadilar.

Erling XolandManchester SitiReal MadridTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferiArsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferiBugun, 18:59Arsenal transfer bozorida kutilmagan yurish qildi: Yan Diomande uchun 120 million yevroArsenal transfer bozorida kutilmagan yurish qildi: Yan Diomande uchun 120 million yevroBugun, 18:34Arsenal uchun navbatdagi maqsad: Mikel Arteta jamoasi endi Chempionlar ligasini koʻzlamoqdaArsenal uchun navbatdagi maqsad: Mikel Arteta jamoasi endi Chempionlar ligasini koʻzlamoqdaBugun, 16:56Manchester Yunayted Tottenxem iqtidorini 8 million funt evaziga sotib oldiManchester Yunayted Tottenxem iqtidorini 8 million funt evaziga sotib oldiBugun, 16:31Neymar Messining ko‘z yoshlarini ko‘rib, juda qattiq siqildi...Neymar Messining ko‘z yoshlarini ko‘rib, juda qattiq siqildi...Bugun, 16:19Husanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasiHusanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasiBugun, 16:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi