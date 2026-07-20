Koreyalik olimlar 10 soniyada o‘zi kiyiladigan kiyim yaratdi

·1.6K·Dunyo
Koreyalik olimlar 10 soniyada o‘zi kiyiladigan kiyim yaratdi

Janubiy Koreya fan va texnologiyalar instituti (KAIST) hamda Stenford universiteti olimlari insonning qo‘llaridan foydalanmasdan kiyinishiga yordam beradigan innovatsion texnologiyani ishlab chiqdi. Mualliflar ta’kidlashicha, yangi tizim odamni to‘liq kiyintirish uchun taxminan 10 soniya vaqt sarflaydi.

Texnologiyaning asosiy siri mato ichiga joylashtirilgan, chirmashuvchi o‘simlik novdalariga o‘xshash maxsus yumshoq naychalardadir. Havo bosimi ta’sirida bu naychalar to‘g‘rilanib, tana bo‘ylab sirg‘ala boshlaydi va xuddi pechak daraxt yoki ustunga chirmashgani kabi kiyimni asta-sekin inson tanasiga tortib kiygizadi.

Loyiha muallifi Kim Nam Gyunning aytishicha, bu g‘oya unda yomg‘irli kunlarning birida paydo bo‘lgan. Olim velosipedda ketayotganida yomg‘irpo‘sh o‘z-o‘zidan kiyilsa, naqadar qulay bo‘lishi haqida o‘ylab qolgan. Oradan bir necha yil o‘tib, ushbu g‘oya amaliy prototipga aylandi va tadqiqot natijalari IEEE Robotics and Automation Letters ilmiy jurnalida e’lon qilindi.

Yangi konstruksiya odatiy ekzoskeletlar yoki robotlashtirilgan manipulyatorlardan harakatlanish usuli bilan farq qiladi. Naychalar mato bilan birga butunlay sirg‘almaydi, balki o‘simlik novdalari kabi faqat uchidan «o‘sib» boradi. Bu esa tizimga murakkab boshqaruv algoritmlari yoki tana holatini kuzatuvchi datchiklarsiz ham yelka, tirsak va tizza kabi bukiluvchi joylardan oson o‘tish imkonini beradi.

Shuningdek, inson bir joyda qotib turishi shart emas. U yurishi, o‘tirishi yoki egilishi mumkin — tizim uning harakatlariga avtomatik ravishda moslashadi.

Shishiriladigan kiyimlarni kiyish jarayoni ketma-ket tasvirlangan.

Ishlab chiquvchilar texnologiyani sirpanchiq, yopishqoq va notekis yuzalarda ham sinab ko‘rgan. Sinovlar davomida quvurchalar tana a’zolarining tor va murakkab qismlaridan ham ishonchli tarzda o‘ta olgani qayd etilgan.

Mutaxassislar fikricha, ushbu ishlanma bir qator sohalarda katta amaliy ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin. Xususan, u keksalar va jismoniy imkoniyati cheklangan insonlarga boshqalar yordamisiz mustaqil kiyinish imkonini yaratadi.

Bundan tashqari, mikrochiplar ishlab chiqariladigan steril laboratoriyalarda xodimlar himoya kiyimini juda tez kiyib olishiga yordam beradi. Shuningdek, favqulodda vaziyatlar xizmati xodimlari va qutqaruvchilar uchun ham bu texnologiya vaqtni tejashda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Chunki bunday vaziyatlarda har bir soniya hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Hozircha mazkur texnologiya laboratoriya prototipi bosqichida bo‘lsa-da, mualliflar uni tibbiyot xodimlari, qutqaruvchilar va boshqa kasb egalari ehtiyojlariga moslashtirish ustida ish olib bormoqda. Agar loyiha ommaviy ishlab chiqarish bosqichiga yetkazilsa, bu innovatsion kiyim kelajakda oddiy «zamok» yoki yopishqoq lenta kabi ish kiyimlarining ajralmas qismiga aylanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukrainada bosh qo‘mondon almashdi: frontda yangi da’volar aytildiUkrainada bosh qo‘mondon almashdi: frontda yangi da’volar aytildiBugun, 16:58Yong‘indan qochgan ikki kishi bino tashqarisida yordam kutishga majbur bo‘ldiYong‘indan qochgan ikki kishi bino tashqarisida yordam kutishga majbur bo‘ldiBugun, 16:39Lamin Yamal stadionda Inesga turmush qurishni taklif qildimi?Lamin Yamal stadionda Inesga turmush qurishni taklif qildimi?Bugun, 16:34Hindistonda qoplon do‘konga bostirib kirib odamlarga hujum qildi (video)Hindistonda qoplon do‘konga bostirib kirib odamlarga hujum qildi (video)Bugun, 16:33Hindistonda tunnel qulab tushdi: 12 ishchi halok bo‘ldiHindistonda tunnel qulab tushdi: 12 ishchi halok bo‘ldiBugun, 16:26Lamin Yamalning uchinchi sevgilisi Ines Garsiya bo‘lib chiqdiLamin Yamalning uchinchi sevgilisi Ines Garsiya bo‘lib chiqdiBugun, 16:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?