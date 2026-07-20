Hugging Face platformasi kiberhujumga uchradi: Foydalanuvchi maʼlumotlari xavf ostida
Sunʼiy intellekt modellarini saqlash va ishlab chiqish boʻyicha dunyodagi eng yirik platformalardan biri boʻlgan Hugging Face kiberhujumga uchraganini rasman tasdiqladi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, xakerlar platformaning ichki tizimlariga kirishga muvaffaq boʻlib, maxfiy maʼlumotlar toʻplami va xizmat kalitlarini qoʻlga kiritgan. Ushbu hodisa sunʼiy intellekt ekotizimida xavfsizlik masalasi naqadar dolzarb ekanini yana bir bor koʻrsatib berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hugging Face maʼmuriyati oʻtgan haftada sodir boʻlgan ushbu buzib kirish holati yuzasidan tekshiruv oʻtkazmoqda. Maʼlum boʻlishicha, hujum platformaga yuklangan zararli maʼlumotlar toʻplami orqali amalga oshirilgan. Xakerlar xavfsizlik tizimidagi zaiflikdan foydalanib, serverlarda zararli kodlarni ishga tushirgan va oʻz vakolatlarini kengaytirib, ichki tizimlarga kirish huquqini qoʻlga kiritgan.
Xavfsizlik choralari va foydalanuvchilarga tavsiyalarTechCrunch nashri xabariga koʻra, kompaniya oʻgʻirlangan barcha autentifikatsiya kalitlarini bekor qilgan va ularni yangilagan. Shunga qaramay, Hugging Face barcha foydalanuvchilardan oʻz hisoblaridagi kirish kalitlarini (tokens) zudlik bilan almashtirishni va profillaridagi shubhali harakatlarni koʻzdan kechirishni soʻramoqda. Hozirda mijozlar yoki hamkorlarning shaxsiy maʼlumotlari qay darajada zarar koʻrgani aniqlashtirilmoqda.
Kompaniya ushbu hujumda tashqi sunʼiy intellekt agentini ayblamoqda. Taʼkidlanishicha, hujum davomida minglab individual harakatlar amalga oshirilgan boʻlib, ular qisqa muddatli "qumloqlar" (sandboxes) va ommaviy xizmatlardagi boshqaruv markazlari orqali muvofiqlashtirilgan. Biroq, Hugging Face hozircha ushbu murakkab hujum usuli haqida yetarli dalillarni taqdim etgani yoʻq.
Sunʼiy intellekt modellari va kiberxavfsizlik toʻsiqlariQizigʻi shundaki, hujumni tahlil qilish jarayonida Hugging Face kutilmagan muammoga duch keldi. Kompaniya dastlab yirik tijoriy sunʼiy intellekt modelidan foydalanmoqchi boʻlgan, biroq provayderning xavfsizlik cheklovlari (guardrails) sababli tahlil toʻxtab qolgan. Koʻplab zamonaviy modellar kiberxavfsizlikka oid soʻrovlarni, hatto ular himoya maqsadida boʻlsa ham, bloklab qoʻyishi maʼlum boʻldi.
Natijada, kompaniya oʻzining mahalliy yirik til modelidan (LLM) foydalanishga majbur boʻldi. Bu usul nafaqat tahlilni yakunlashga, balki maxfiy hujum jurnallarini (logs) uchinchi tomon serverlariga yuklamaslikka ham imkon bergan. Bu holat kiberxavfsizlik sohasida tadqiqotchilar va Anthropic kabi model yaratuvchilari oʻrtasidagi ziddiyatlarni yana bir bor yuzaga chiqardi.
Hozirda Hugging Face kiberhujumga sabab boʻlgan zaiflik bartaraf etilganini maʼlum qildi. Mutaxassislar sunʼiy intellekt platformalari nafaqat anʼanaviy xakerlik hujumlaridan, balki AI vositalarining oʻzidan foydalanib amalga oshiriladigan murakkab kiber-tahdidlardan ham himoyalanishi kerakligini taʼkidlamoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va dasturchilarga ham ushbu platformadagi oʻz maʼlumotlarini tekshirib qoʻyish tavsiya etiladi.
…