Hugging Face platformasi kiberhujumga uchradi: Foydalanuvchi maʼlumotlari xavf ostida

·31·Texno
Hugging Face platformasi kiberhujumga uchradi: Foydalanuvchi maʼlumotlari xavf ostida

Sunʼiy intellekt modellarini saqlash va ishlab chiqish boʻyicha dunyodagi eng yirik platformalardan biri boʻlgan Hugging Face kiberhujumga uchraganini rasman tasdiqladi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, xakerlar platformaning ichki tizimlariga kirishga muvaffaq boʻlib, maxfiy maʼlumotlar toʻplami va xizmat kalitlarini qoʻlga kiritgan. Ushbu hodisa sunʼiy intellekt ekotizimida xavfsizlik masalasi naqadar dolzarb ekanini yana bir bor koʻrsatib berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hugging Face maʼmuriyati oʻtgan haftada sodir boʻlgan ushbu buzib kirish holati yuzasidan tekshiruv oʻtkazmoqda. Maʼlum boʻlishicha, hujum platformaga yuklangan zararli maʼlumotlar toʻplami orqali amalga oshirilgan. Xakerlar xavfsizlik tizimidagi zaiflikdan foydalanib, serverlarda zararli kodlarni ishga tushirgan va oʻz vakolatlarini kengaytirib, ichki tizimlarga kirish huquqini qoʻlga kiritgan.

Xavfsizlik choralari va foydalanuvchilarga tavsiyalar

TechCrunch nashri xabariga koʻra, kompaniya oʻgʻirlangan barcha autentifikatsiya kalitlarini bekor qilgan va ularni yangilagan. Shunga qaramay, Hugging Face barcha foydalanuvchilardan oʻz hisoblaridagi kirish kalitlarini (tokens) zudlik bilan almashtirishni va profillaridagi shubhali harakatlarni koʻzdan kechirishni soʻramoqda. Hozirda mijozlar yoki hamkorlarning shaxsiy maʼlumotlari qay darajada zarar koʻrgani aniqlashtirilmoqda.

Kompaniya ushbu hujumda tashqi sunʼiy intellekt agentini ayblamoqda. Taʼkidlanishicha, hujum davomida minglab individual harakatlar amalga oshirilgan boʻlib, ular qisqa muddatli "qumloqlar" (sandboxes) va ommaviy xizmatlardagi boshqaruv markazlari orqali muvofiqlashtirilgan. Biroq, Hugging Face hozircha ushbu murakkab hujum usuli haqida yetarli dalillarni taqdim etgani yoʻq.

Sunʼiy intellekt modellari va kiberxavfsizlik toʻsiqlari

Qizigʻi shundaki, hujumni tahlil qilish jarayonida Hugging Face kutilmagan muammoga duch keldi. Kompaniya dastlab yirik tijoriy sunʼiy intellekt modelidan foydalanmoqchi boʻlgan, biroq provayderning xavfsizlik cheklovlari (guardrails) sababli tahlil toʻxtab qolgan. Koʻplab zamonaviy modellar kiberxavfsizlikka oid soʻrovlarni, hatto ular himoya maqsadida boʻlsa ham, bloklab qoʻyishi maʼlum boʻldi.

Natijada, kompaniya oʻzining mahalliy yirik til modelidan (LLM) foydalanishga majbur boʻldi. Bu usul nafaqat tahlilni yakunlashga, balki maxfiy hujum jurnallarini (logs) uchinchi tomon serverlariga yuklamaslikka ham imkon bergan. Bu holat kiberxavfsizlik sohasida tadqiqotchilar va Anthropic kabi model yaratuvchilari oʻrtasidagi ziddiyatlarni yana bir bor yuzaga chiqardi.

Hozirda Hugging Face kiberhujumga sabab boʻlgan zaiflik bartaraf etilganini maʼlum qildi. Mutaxassislar sunʼiy intellekt platformalari nafaqat anʼanaviy xakerlik hujumlaridan, balki AI vositalarining oʻzidan foydalanib amalga oshiriladigan murakkab kiber-tahdidlardan ham himoyalanishi kerakligini taʼkidlamoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va dasturchilarga ham ushbu platformadagi oʻz maʼlumotlarini tekshirib qoʻyish tavsiya etiladi.

Hugging FaceKiberxavfsizlikSunʼiy IntellektXakerlarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lumia brendi qaytishi mumkin: HMD Microsoft bilan muzokaralar oʻtkazmoqdaLumia brendi qaytishi mumkin: HMD Microsoft bilan muzokaralar oʻtkazmoqdaBugun, 18:55Nyu-York startap ekotizimi yuksalishda: StrictlyVC tadbiri investorlarni chorlamoqdaNyu-York startap ekotizimi yuksalishda: StrictlyVC tadbiri investorlarni chorlamoqdaBugun, 17:55Yer orbitasida Saturn kabi halqalar paydo boʻlishi mumkin: Olimlar xavotirdaYer orbitasida Saturn kabi halqalar paydo boʻlishi mumkin: Olimlar xavotirdaBugun, 16:58Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlariHonor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlariBugun, 16:20SpaceX raketasining boʻlagi 5-avgust kuni Oyga urilishi kutilmoqdaSpaceX raketasining boʻlagi 5-avgust kuni Oyga urilishi kutilmoqdaBugun, 15:58Apple kutilmagan qaror qabul qildi: Eng kuchli Extreme protsessorlari loyihasi yopildiApple kutilmagan qaror qabul qildi: Eng kuchli Extreme protsessorlari loyihasi yopildiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda