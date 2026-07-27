Yevropada texnologiya olamining yangi jonli shousi ishga tushdi

·54·Texno
Yevropada texnologiya olamining yangi jonli shousi ishga tushdi

Londonlik muassischilar Lyuk Nayt va Ronan Chambers tomonidan asos solingan European Technology Network (ETN) oʻzining kengaytirilgan formatini ishga tushirib, haftaiga besh kunlik jonli efir rejimiga oʻtdi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, mazkur media loyiha qisqa fursat ichida Yevropa texnologiya ekotizimidagi eng nufuzli minbarlardan biriga aylanishga ulgurdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi kunda X va YouTube platformalari orqali namoyish etilib kelinayotgan mazkur koʻrsatuv 5 milliondan ortiq koʻrishlar sonini toʻplagan. Dastlab haftasiga ikki kun efirga uzatilgan loyiha tobora ortib borayotgan qiziqish tufayli oʻz faoliyatini keskin kengaytirishga qaror qildi va Londondagi Kings Cross tumanida yangi studiyani egalladi.

Loyihaning moliyaviy barqarorligini taʼminlash maqsadida Powerhouse Capital, Axel Springer SE, shuningdek, OpenAI va DeepMind kompaniyalarining farishta investorlari ishtirokida 1,6 million dollar miqdoridagi seed-raund mablagʻi jalb qilindi. Olingan investitsiyalar jamoani kengaytirish, yangi studiya jihozlari hamda maxsus axborotnomani yoʻlga qoʻyishga yoʻnaltirilmoqda.

Yevropa startaplari uchun asosiy minbar

Loyiha mualliflarining taʼkidlashicha, ETN Yevropa texnologiya sohasi uchun ulkan boʻshliqni toʻldirish maqsadida yaratilgan. Joriy yil boshidan buyon London startaplari Dealroom maʼlumotlariga koʻra 14,7 milliard dollar sarmoya yigʻgan boʻlib, ulardan oltitasi 500 million dollardan ortiq mablagʻni jalb qilgan. Wayve, Superintelligence, ElevenLabs, Recursive, Ineffable Intelligence va Isomorphic Labs kabi kompaniyalar shular jumlasidandir.

Tez surʼatlarda oʻsib borayotgan bu koʻrsatkichlar tufayli shouga mehmon sifatida kelish istagini bildiruvchi murojaatlar haftasiga 70 tadan oshib ketgan. Avvallari haftasiga ikki kunlik efirda 12 ta intervyuni sigʻdirish qiyin kechgani sababli, endilikda har kuni uch soatlik jonli efir va ikki soatlik eksklyuziv suhbatlar formatiga oʻtildi.

Yangi besh kunlik efir jadvali davomida dunyoga mashhur mutaxassislar va siyosatchilar, jumladan, Sequoia hamkori Jorj Robson va Buyuk Britaniyaning sobiq bosh vaziri hamda Anthropic va Microsoft maslahatchisi Rishi Sunak mehmon boʻlishi kutilmoqda. Shuningdek, avvalroq shouda Synthesia asoschisi, Legora moliya direktori, Granola rahbari va Birlashgan Qirollikning birinchi sunʼiy intellekt vaziri Kanishka Narayan ham ishtirok etgan.

Kelajakdagi rejalar va moliyalashtirish

Tashkilotchilarning rejasiga koʻra, kelgusida jonli efirlarda muhokamalar, davra suhbatlari va Shark Tank uslubidagi startaplar taqdimotlarini oʻtkazish yoʻlga qoʻyiladi. Bu orqali Yevropadagi venchur kapitali va sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi yutuqlarni kengroq yoritish koʻzda tutilgan.

Mazkur media loyiha anʼanaviy ommaviy axborot vositalari kabi asosan reklama daromadlari evaziga moliyalashtiriladi. Hozirgi kunda Polymarket prognozlar bozori, Base blokcheyn kompaniyasi va ElevenLabs audio texnologiyalari startapi loyihaning asosiy homiylari qatoridan joy olgan.

ETNTexnologiyaStartaplarSunʼiy intellektInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiAeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiBugun, 21:28Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob