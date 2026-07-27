Yevropada texnologiya olamining yangi jonli shousi ishga tushdi
Londonlik muassischilar Lyuk Nayt va Ronan Chambers tomonidan asos solingan European Technology Network (ETN) oʻzining kengaytirilgan formatini ishga tushirib, haftaiga besh kunlik jonli efir rejimiga oʻtdi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, mazkur media loyiha qisqa fursat ichida Yevropa texnologiya ekotizimidagi eng nufuzli minbarlardan biriga aylanishga ulgurdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi kunda X va YouTube platformalari orqali namoyish etilib kelinayotgan mazkur koʻrsatuv 5 milliondan ortiq koʻrishlar sonini toʻplagan. Dastlab haftasiga ikki kun efirga uzatilgan loyiha tobora ortib borayotgan qiziqish tufayli oʻz faoliyatini keskin kengaytirishga qaror qildi va Londondagi Kings Cross tumanida yangi studiyani egalladi.
Loyihaning moliyaviy barqarorligini taʼminlash maqsadida Powerhouse Capital, Axel Springer SE, shuningdek, OpenAI va DeepMind kompaniyalarining farishta investorlari ishtirokida 1,6 million dollar miqdoridagi seed-raund mablagʻi jalb qilindi. Olingan investitsiyalar jamoani kengaytirish, yangi studiya jihozlari hamda maxsus axborotnomani yoʻlga qoʻyishga yoʻnaltirilmoqda.
Yevropa startaplari uchun asosiy minbarLoyiha mualliflarining taʼkidlashicha, ETN Yevropa texnologiya sohasi uchun ulkan boʻshliqni toʻldirish maqsadida yaratilgan. Joriy yil boshidan buyon London startaplari Dealroom maʼlumotlariga koʻra 14,7 milliard dollar sarmoya yigʻgan boʻlib, ulardan oltitasi 500 million dollardan ortiq mablagʻni jalb qilgan. Wayve, Superintelligence, ElevenLabs, Recursive, Ineffable Intelligence va Isomorphic Labs kabi kompaniyalar shular jumlasidandir.
Tez surʼatlarda oʻsib borayotgan bu koʻrsatkichlar tufayli shouga mehmon sifatida kelish istagini bildiruvchi murojaatlar haftasiga 70 tadan oshib ketgan. Avvallari haftasiga ikki kunlik efirda 12 ta intervyuni sigʻdirish qiyin kechgani sababli, endilikda har kuni uch soatlik jonli efir va ikki soatlik eksklyuziv suhbatlar formatiga oʻtildi.
Yangi besh kunlik efir jadvali davomida dunyoga mashhur mutaxassislar va siyosatchilar, jumladan, Sequoia hamkori Jorj Robson va Buyuk Britaniyaning sobiq bosh vaziri hamda Anthropic va Microsoft maslahatchisi Rishi Sunak mehmon boʻlishi kutilmoqda. Shuningdek, avvalroq shouda Synthesia asoschisi, Legora moliya direktori, Granola rahbari va Birlashgan Qirollikning birinchi sunʼiy intellekt vaziri Kanishka Narayan ham ishtirok etgan.
Kelajakdagi rejalar va moliyalashtirishTashkilotchilarning rejasiga koʻra, kelgusida jonli efirlarda muhokamalar, davra suhbatlari va Shark Tank uslubidagi startaplar taqdimotlarini oʻtkazish yoʻlga qoʻyiladi. Bu orqali Yevropadagi venchur kapitali va sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi yutuqlarni kengroq yoritish koʻzda tutilgan.
Mazkur media loyiha anʼanaviy ommaviy axborot vositalari kabi asosan reklama daromadlari evaziga moliyalashtiriladi. Hozirgi kunda Polymarket prognozlar bozori, Base blokcheyn kompaniyasi va ElevenLabs audio texnologiyalari startapi loyihaning asosiy homiylari qatoridan joy olgan.
…