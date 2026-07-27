Zeiss ishlab chiqarishni kengaytirmoqda: ASML uchun muhim qadam
Germaniyaning Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (Zeiss SMT) kompaniyasi mamlakatda yangi ishlab chiqarish bazasi ochilganini eʼlon qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu qadam zamonaviy mikrochiplar ishlab chiqarishda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlgan EUV-litografiya uchun optik komponentlar hajmini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur voqea butun yarimoʻtkazgichlar sanoati uchun ulkan ahamiyat kasb etadi. Gap shundaki, Zeiss SMT dunyodagi yagona yuqori aniqlikdagi optika yetkazib beruvchi sifatida ASML kompaniyasining EUV-skanerlari faoliyatini taʼminlaydi. Amalda Zeiss mahsulotlarisiz ilgʻor mikrochiplarni chiqarishda ishlatiladigan zamonaviy litografik mashinalarni yaratish mutlaqo imkonsiz.
Ishlab chiqarish quvvatlari va cheklovlarHozirgi kunda aynan Zeiss SMT quvvatlari ASML uskunalarini chiqarish surʼatlarini cheklab turuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Kompaniya oʻzining yillik hisobotida ushbu hamkor faoliyatidagi har qanday uzoq muddatli uzilishlar butun sanoatga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligidan ogohlantirgan edi.
Zeiss EUV-skanerlari, jumladan High-NA EUV majmualari uchun linzalar, nometallar va yoritish tizimlarini ishlab chiqaradi. Bunday bitta proyeksiya tizimi 40 mingdan ortiq qismdan iborat boʻlib, uning ogʻirligi qariyb 12 tonnani tashkil etadi. Eng murakkab nometallarning birini yasash uchun esa bir necha oylab vaqt talab etiladi.
Moliyaviy koʻrsatkichlar va hamkorlik istiqbollariIshlab chiqarish hajmini kengaytirish maqsadida ASML oʻz hamkoriga 1,91 milliard yevro miqdorida kredit va 1,19 milliard yevro avans mablagʻini ajratdi. Kompaniyalarning umumiy maqsadi har bir EUV-mashinasini yigʻish vaqtini taxminan 22 haftadan 15–16 haftagacha qisqartirish hamda mahsulot yetkazib berish hajmini oshirishdan iborat.
Tomonlar oʻrtasidagi oʻzaro xaridlar hajmi yildan-yilga jadal oʻsib bormoqda. Agar 2023 yilda bu koʻrsatkich 3,33 milliard yevroni tashkil etgan boʻlsa, 2024 yilda 3,95 milliard yevroga yetdi. Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, 2025 yilda bu summa 4,41 milliard yevroga yetishi kutilmoqda.
…