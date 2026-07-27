Zeiss ishlab chiqarishni kengaytirmoqda: ASML uchun muhim qadam

·45·Texno
Zeiss ishlab chiqarishni kengaytirmoqda: ASML uchun muhim qadam

Germaniyaning Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (Zeiss SMT) kompaniyasi mamlakatda yangi ishlab chiqarish bazasi ochilganini eʼlon qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu qadam zamonaviy mikrochiplar ishlab chiqarishda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlgan EUV-litografiya uchun optik komponentlar hajmini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur voqea butun yarimoʻtkazgichlar sanoati uchun ulkan ahamiyat kasb etadi. Gap shundaki, Zeiss SMT dunyodagi yagona yuqori aniqlikdagi optika yetkazib beruvchi sifatida ASML kompaniyasining EUV-skanerlari faoliyatini taʼminlaydi. Amalda Zeiss mahsulotlarisiz ilgʻor mikrochiplarni chiqarishda ishlatiladigan zamonaviy litografik mashinalarni yaratish mutlaqo imkonsiz.

Ishlab chiqarish quvvatlari va cheklovlar

Hozirgi kunda aynan Zeiss SMT quvvatlari ASML uskunalarini chiqarish surʼatlarini cheklab turuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Kompaniya oʻzining yillik hisobotida ushbu hamkor faoliyatidagi har qanday uzoq muddatli uzilishlar butun sanoatga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligidan ogohlantirgan edi.

Zeiss EUV-skanerlari, jumladan High-NA EUV majmualari uchun linzalar, nometallar va yoritish tizimlarini ishlab chiqaradi. Bunday bitta proyeksiya tizimi 40 mingdan ortiq qismdan iborat boʻlib, uning ogʻirligi qariyb 12 tonnani tashkil etadi. Eng murakkab nometallarning birini yasash uchun esa bir necha oylab vaqt talab etiladi.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va hamkorlik istiqbollari

Ishlab chiqarish hajmini kengaytirish maqsadida ASML oʻz hamkoriga 1,91 milliard yevro miqdorida kredit va 1,19 milliard yevro avans mablagʻini ajratdi. Kompaniyalarning umumiy maqsadi har bir EUV-mashinasini yigʻish vaqtini taxminan 22 haftadan 15–16 haftagacha qisqartirish hamda mahsulot yetkazib berish hajmini oshirishdan iborat.

Tomonlar oʻrtasidagi oʻzaro xaridlar hajmi yildan-yilga jadal oʻsib bormoqda. Agar 2023 yilda bu koʻrsatkich 3,33 milliard yevroni tashkil etgan boʻlsa, 2024 yilda 3,95 milliard yevroga yetdi. Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, 2025 yilda bu summa 4,41 milliard yevroga yetishi kutilmoqda.

ZeissASMLYarimoʻtkazgichlarTexnologiyalarChip
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiAeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiBugun, 21:28Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob