Sitora Farmonova uchun bugun o‘zgacha kun: tug‘ilgan kunidagi samimiy izhorlar!

·22·Madaniyat
Sitora Farmonova uchun bugun o‘zgacha kun: tug‘ilgan kunidagi samimiy izhorlar!
Qisqacha

Sitora Farmonova tug'ilgan kunida uni dunyoga keltirgan ota-onasiga minnatdorlik bildirdi. Aktrisa ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida onasi va otasiga mehr-muhabbati, g'amxo'rligi hamda qo'llab-quvvatlashi uchun rahmat aytdi. U ota-onasi unga nafaqat hayot, balki dunyoni ko'rish, sevish, orzu qilish, xato qilish va xatolardan keyin kuchliroq bo'lish imkonini berganini yozdi. Uning samimiy murojaati muxlislar e'tiborini tortdi.

Bugun aktrisa Sitora Farmonova uchun alohida kun. Tug‘ilgan kunini nishonlayotgan san’atkor bu safar tabriklardan ko‘ra, uni dunyoga keltirgan insonlarga minnatdorlik bildirishni afzal ko‘rdi.

Aktrisa ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida tug‘ilgan kuni munosabati bilan samimiy fikrlarini ulashdi. U eng avvalo ota-onasiga murojaat qildi.

"Onajon va dadajon, hayotim uchun rahmat".

Farmonova ota-onasining mehr-muhabbati, g‘amxo‘rligi va qo‘llab-quvvatlashi uchun minnatdor ekanini ta’kidladi. Aktrisaning yozishicha, yillar o‘tgan sari inson hayotning naqadar bebaho ne’mat ekanini yanada chuqurroq tushunar ekan.

Sitora Farmonova ota-onasi unga nafaqat hayot, balki dunyoni ko‘rish, sevish, orzu qilish, xato qilish va xatolardan keyin kuchliroq bo‘lish imkonini berganini yozdi.

Uning tug‘ilgan kunidagi samimiy murojaati muxlislar e’tiborini tortdi.

Sitora Farmonova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Musulmon Yunusov qizining 4 yoshini nishonladi (video)Musulmon Yunusov qizining 4 yoshini nishonladi (video)Kecha, 23:22Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)Kecha, 21:46"Sifatsiz” deb atalgan multfilm Xitoyda xitga aylandi (video)"Sifatsiz” deb atalgan multfilm Xitoyda xitga aylandi (video)Kecha, 18:51Hilal Altinbilek va Serkan Chayog‘lu bir filmda bosh rolni ijro etdiHilal Altinbilek va Serkan Chayog‘lu bir filmda bosh rolni ijro etdiKecha, 18:33Qahramon Abdurahimov 77 yoshni qarshi oldiQahramon Abdurahimov 77 yoshni qarshi oldiKecha, 15:05Maftuna Xolmurodova turmushga chiqdi (video)Maftuna Xolmurodova turmushga chiqdi (video)18.08, 21:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!