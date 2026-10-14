Yulduz Usmonova qo‘shiqlarini merosxo‘ri kim ekanini aytdi (video)

·13·Madaniyat
Yulduz Usmonova qo‘shiqlarini merosxo‘ri kim ekanini aytdi (video)

Xonanda Yulduz Usmonova intervyularidan birida qiziga doim aytib keladigan gaplari va qo‘shiqlariga bo‘lgan munosabati haqida so‘zlab berdi.

“Qizimga doim bir narsani aytaman: mening qo‘shiqlarimga sen xo‘jayin bo‘la olmaysan. Alloh menga bu ne’matni xalqqa xizmat qilishim uchun bergan. Sen meni va qo‘shiqlarimni himoya qilasan, ularning buzilmasligi, o‘zgartirilmasligi uchun harakat qilasan. Lekin xalqqa xizmat qilishiga yordam berasan, deb doim aytaman.

Albatta, qo‘shiqlarimning haqiqiy merosxo‘ri — xalqimiz, davlatimiz. Shuning uchun qo‘shiqlarimni kimdir ijro etishiga qarshi bo‘lmaganman. Hech kimdan gonorar so‘ramaganman, qo‘shiqlarim aytilganidan pul kelishi kerak, deb ham hisoblamayman.

Qo‘shiq aytildi — u otilgan o‘qdek. Sendan uchib ketdi, endi uni ortga qaytara olmaysan. U uchar qushga aylandi va o‘z egasini topdi. Uning pulini ham, rahmatini ham ola olmaysan, chunki bu Allohning irodasi bilan bo‘ladi. Bu sening xohishing bilan emas.

Menga o‘xshab qo‘shiq aytganlar kammi? Sherali Jo‘rayevga o‘xshab kuylaganlar qancha? Qo‘shiqchilar ko‘p. Lekin hammaning ham o‘qi o‘tkir emas. Uni o‘tkir qilib qo‘yadigan — Alloh”, — dedi xonanda.

Xonanda Yulduz UsmonovaQo‘shiqlarMuzikaO‘zbekiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lumNilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lum11 sentabr 01:15Yulduz Usmonova: “Balki bu sening rizqing emasdir” (video)Yulduz Usmonova: “Balki bu sening rizqing emasdir” (video)30 sentabr 17:27O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...7 iyun 22:43Yulduz Usmonova yaxshi onami, buvimi yoki san’atkor? Xonandaning javobi (video)Yulduz Usmonova yaxshi onami, buvimi yoki san’atkor? Xonandaning javobi (video)24 iyul 08:34Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)2 avgust 17:49Yulduz Usmonova va Prezident muloqoti ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi (video)Yulduz Usmonova va Prezident muloqoti ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi (video)2 iyun 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi