Sindarov Sent-Luisdagi superturnirda dunyo yulduzlarini tiz cho‘ktirib, chempion bo‘ldi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik 20 yoshli grossmeyster Javohir Sindarov AQSHning Sent-Luis shahrida o‘tkazilgan Clutch Chess: Champions Showdown 2026 turnirida 20,5 ochko jamg‘arib, mutlaq g‘oliblikni qo‘lga kiritdi.
- Hamyurtimiz Hikaru Nakamura, Fabiano Karuana va Rameshbabu Pragnanandha kabi elita shaxmatchilarini ortda qoldirib, 125 000 AQSH dollari miqdoridagi bosh sovrin sohibi bo‘ldi.
O‘zbekistonlik 20 yoshli xalqaro grossmeyster Javohir Sindarov jahon shaxmat poytaxtlaridan biri hisoblangan AQSHning Sent-Luis shahrida o‘tkazilgan nufuzli Clutch Chess: Champions Showdown 2026 turnirida mutlaq chempionlikni qo‘lga kiritdi.
Umumiy sovrin jamg‘armasi 425 ming AQSH dollarini tashkil etgan musobaqada hamyurtimiz sayyoramizning eng kuchli uch nafar elita grossmeysteri — Hikaru Nakamura, Fabiano Karuana hamda Rameshbabu Pragnanandhaga qarshi kechgan dramatik kurashda 20,5 ochko jamg‘arib, birinchi o‘rinni egalladi.
Turnir jadvali: Sindarovning mutlaq peshqadamligi
Uch kunlik shiddatli va murosasiz bahslardan so‘ng yakuniy turnir jadvali quyidagi ko‘rinishni oldi:
1-o‘rin (G‘olib): Javohir Sindarov (O‘zbekiston) — 20,5 ochko;
2-o‘rin: Rameshbabu Pragnanandha (Hindiston) — 19,0 ochko;
3-o‘rin: Fabiano Karuana (AQSH) — 16,5 ochko;
4-o‘rin: Hikaru Nakamura (AQSH) — 12,0 ochko.
Musobaqa formati va hal qiluvchi kambek
Clutch Chess turnirining murakkab va noodatiy reglamenti har bir partiyaning ahamiyatini maksimal darajada oshirdi:
Og‘ir vaznli ochkolar tizimi: Musobaqa qoidasiga ko‘ra, birinchi kundagi har bir g‘alaba uchun 1 ochko, ikkinchi kuni 2 ochko va uchinchi, hal qiluvchi kuni naq 3 ochkodan berildi;
Hal qiluvchi zarba: Ikkinchi kun yakunlariga ko‘ra hindistonlik raqibidan ortda qolayotgan hamyurtimiz so‘nggi kundagi maksimal darajada aniq, tezkor va tajovuzkor o‘yini evaziga jadvalda keskin burilish yasab, chempionlikni ilib ketdi;
Salmoqli mukofot va jekpot: Birinchi o‘rinni egallagan Sindarov kafolatlangan 125 000 AQSH dollari miqdoridagi bosh sovrinni, shuningdek, alohida partiyalardagi g‘alabalar uchun maxsus bonuslarni hamda g‘olib uchun atalgan qo‘shimcha jekpotni ham naqd qildi.
Gukeshga qarshi Jahon toji jangi oldidan muhim signal
Ushbu turnir Javohir Sindarov uchun karyerasidagi eng muhim tarixiy voqea oldidan o‘ziga xos so‘nggi rasmiy sinov vazifasini bajardi:
Jahon chempionligiga tayyorgarlik: Grossmeysterimiz amaldagi shaxmat qiroli, hindistonlik Dommaraju Gukeshga qarshi bo‘lib o‘tadigan Jahon toji matchi oldidan ajoyib sport va ruhiy formada ekanini isbotladi;
Psixologik ustunlik: Yer yuzining eng kuchli uch rapid yulduzi ustidan qozonilgan bu yorqin g‘alaba bo‘lajak chempionlik jangi oldidan o‘zbek shaxmatchisining kuchiga butun dunyoni yana bir bor iqror qildi.
Javohir Sindarovning Sent-Luisdagi ushbu tarixiy muvaffaqiyati o‘zbek shaxmat maktabining jahon cho‘qqisidagi mutlaq yetakchiligini yana bir bor namoyish etib, millionlab sport muxlislariga ulkan faxr bag‘ishladi.
Izohlar 0
…