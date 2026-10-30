Sindarov Sent-Luisdagi superturnirda dunyo yulduzlarini tiz cho‘ktirib, chempion bo‘ldi!

·135·Sport
Sindarov Sent-Luisdagi superturnirda dunyo yulduzlarini tiz cho‘ktirib, chempion bo‘ldi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonlik 20 yoshli grossmeyster Javohir Sindarov AQSHning Sent-Luis shahrida o‘tkazilgan Clutch Chess: Champions Showdown 2026 turnirida 20,5 ochko jamg‘arib, mutlaq g‘oliblikni qo‘lga kiritdi.
  • Hamyurtimiz Hikaru Nakamura, Fabiano Karuana va Rameshbabu Pragnanandha kabi elita shaxmatchilarini ortda qoldirib, 125 000 AQSH dollari miqdoridagi bosh sovrin sohibi bo‘ldi.

O‘zbekistonlik 20 yoshli xalqaro grossmeyster Javohir Sindarov jahon shaxmat poytaxtlaridan biri hisoblangan AQSHning Sent-Luis shahrida o‘tkazilgan nufuzli Clutch Chess: Champions Showdown 2026 turnirida mutlaq chempionlikni qo‘lga kiritdi.

Umumiy sovrin jamg‘armasi 425 ming AQSH dollarini tashkil etgan musobaqada hamyurtimiz sayyoramizning eng kuchli uch nafar elita grossmeysteri — Hikaru Nakamura, Fabiano Karuana hamda Rameshbabu Pragnanandhaga qarshi kechgan dramatik kurashda 20,5 ochko jamg‘arib, birinchi o‘rinni egalladi.

Turnir jadvali: Sindarovning mutlaq peshqadamligi

Uch kunlik shiddatli va murosasiz bahslardan so‘ng yakuniy turnir jadvali quyidagi ko‘rinishni oldi:

  • 1-o‘rin (G‘olib): Javohir Sindarov (O‘zbekiston) — 20,5 ochko;

  • 2-o‘rin: Rameshbabu Pragnanandha (Hindiston) — 19,0 ochko;

  • 3-o‘rin: Fabiano Karuana (AQSH) — 16,5 ochko;

  • 4-o‘rin: Hikaru Nakamura (AQSH) — 12,0 ochko.

Musobaqa formati va hal qiluvchi kambek

Clutch Chess turnirining murakkab va noodatiy reglamenti har bir partiyaning ahamiyatini maksimal darajada oshirdi:

  • Og‘ir vaznli ochkolar tizimi: Musobaqa qoidasiga ko‘ra, birinchi kundagi har bir g‘alaba uchun 1 ochko, ikkinchi kuni 2 ochko va uchinchi, hal qiluvchi kuni naq 3 ochkodan berildi;

  • Hal qiluvchi zarba: Ikkinchi kun yakunlariga ko‘ra hindistonlik raqibidan ortda qolayotgan hamyurtimiz so‘nggi kundagi maksimal darajada aniq, tezkor va tajovuzkor o‘yini evaziga jadvalda keskin burilish yasab, chempionlikni ilib ketdi;

  • Salmoqli mukofot va jekpot: Birinchi o‘rinni egallagan Sindarov kafolatlangan 125 000 AQSH dollari miqdoridagi bosh sovrinni, shuningdek, alohida partiyalardagi g‘alabalar uchun maxsus bonuslarni hamda g‘olib uchun atalgan qo‘shimcha jekpotni ham naqd qildi.

Gukeshga qarshi Jahon toji jangi oldidan muhim signal

Ushbu turnir Javohir Sindarov uchun karyerasidagi eng muhim tarixiy voqea oldidan o‘ziga xos so‘nggi rasmiy sinov vazifasini bajardi:

  • Jahon chempionligiga tayyorgarlik: Grossmeysterimiz amaldagi shaxmat qiroli, hindistonlik Dommaraju Gukeshga qarshi bo‘lib o‘tadigan Jahon toji matchi oldidan ajoyib sport va ruhiy formada ekanini isbotladi;

  • Psixologik ustunlik: Yer yuzining eng kuchli uch rapid yulduzi ustidan qozonilgan bu yorqin g‘alaba bo‘lajak chempionlik jangi oldidan o‘zbek shaxmatchisining kuchiga butun dunyoni yana bir bor iqror qildi.

Javohir Sindarovning Sent-Luisdagi ushbu tarixiy muvaffaqiyati o‘zbek shaxmat maktabining jahon cho‘qqisidagi mutlaq yetakchiligini yana bir bor namoyish etib, millionlab sport muxlislariga ulkan faxr bag‘ishladi.

Javohir SindarovClutch ChessshaxmatDommaraju Gukesh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amerikalik afsona Abdusattorov va Sindarovning shaxmatdagi kelajagini bashorat qildiAmerikalik afsona Abdusattorov va Sindarovning shaxmatdagi kelajagini bashorat qildiBugun 08:17Javohir Sindarov Pragnanandhadan revansh olib, chempionlik poygasini davom ettirmoqdaJavohir Sindarov Pragnanandhadan revansh olib, chempionlik poygasini davom ettirmoqdaBugun 00:04Jahon toji oldidan: Javohir Sindarov Sent-Luisdagi superturnirni mag‘lubiyatsiz boshladiJahon toji oldidan: Javohir Sindarov Sent-Luisdagi superturnirni mag‘lubiyatsiz boshladi28 oktabr 22:34Javohir Sindarov Nakamuraga g‘alaba keltirishi mumkin bo‘lgan yurishni ko‘rsatib barchani hayron qoldirdi (video)Javohir Sindarov Nakamuraga g‘alaba keltirishi mumkin bo‘lgan yurishni ko‘rsatib barchani hayron qoldirdi (video)28 oktabr 16:18Javohir Sindarov AQSHda 425 ming dollarlik turnirda kuch sinashadiJavohir Sindarov AQSHda 425 ming dollarlik turnirda kuch sinashadi26 oktabr 16:26Bodxana Sivanandan shaxmat tarixidagi 38 yillik rekordni yangiladiBodxana Sivanandan shaxmat tarixidagi 38 yillik rekordni yangiladi25 oktabr 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi