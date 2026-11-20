BTS a’zolari Tayvandagi tungi bozorni aylandi (video)
BTS guruhi a’zolari Jin, J-Hope, V (Kim Texyon) va Jonguk Tayvanning Kaosyun shahridagi mashhur Lyuxe tungi bozoriga tashrif buyurdi. Ular mahalliy taomlarni tatib ko‘rdi, sotuvchilar bilan suhbatlashdi va ko‘ngilochar o‘yinlarda qatnashdi. Bu haqda Tayvan OAVlari nashri xabar berdi.
Ayniqsa, V va Jongukning nishonga otish o‘yinidagi mahorati muxlislar e’tiborini tortdi. Ular deyarli barcha nishonlarni urib, katta yumshoq o‘yinchoqni yutib oldi.
V esa sotuvchilar bilan xitoy tilida gaplashib, mahalliy aholi va muxlislarni xursand qildi. Guruh a’zolari tungi bozorda tayvancha kolbasa va boshqa ko‘cha taomlarini ham tatib ko‘rdi.
Ma’lumot uchun, BTS guruhi Kaosyun shahridagi Milliy stadionda 19, 21 va 22 noyabr kunlari «ARIRANG» jahon gastrol safari doirasida konsert beradi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…