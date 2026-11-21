Po‘lat Alemdar uzoq tanaffusdan so‘ng omma oldida ko‘rindi: aktyorning qiyofasi muhokamada
«Kurtlar Vadisi» («Bo‘rilar vodiysi») serialida Po‘lat Alemdar obrazini gavdalantirgan turkiyalik aktyor Nejati Shashmaz uzoq vaqt davomida omma oldida ko‘rinish bermaganidan so‘ng yana e’tibor markaziga tushdi.
Aktyor Anqarada Turkiya milliy ta’lim vaziri Yusuf Tekinning qizi munosabati bilan o‘tkazilgan to‘y marosimida ishtirok etdi. Tadbirda olingan Shashmazning surati ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi.
Suratni ko‘rgan foydalanuvchilar aktyorning tashqi ko‘rinishidagi o‘zgarishlarga e’tibor qaratdi. Xususan, uning avvalgiga qaraganda ancha to‘lishgani ko‘plab izohlarga sabab bo‘ldi.
Shashmazning uzoq tanaffusdan keyingi ko‘rinishi muxlislar orasida turli munosabatlarni keltirib chiqardi. Ayrimlar aktyorning qayta ko‘rinish berganidan mamnun bo‘lgan bo‘lsa, boshqalar uning qiyofasidagi o‘zgarishlarni muhokama qildi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…