“Breaking Bad” muxlislariga qayg‘uli xabar: RJ Mitt 34 yoshida vafot etdi
Mashhur “Breaking Bad” serialida Uolter Uaytning o‘g‘li rolini ijro etgan amerikalik aktyor RJ Mitt 34 yoshida hayotdan ko‘z yumdi. Uning vafoti haqidagi xabar 12 oktyabr kuni ma’lum bo‘ldi. Aktyorning vakillari ushbu ma’lumotni tasdiqlagan.
RJ Mitt serialda Uolter "Flinn" Uayt-kichik obrazini gavdalantirib, tomoshabinlar orasida katta shuhrat qozongan. Uning qahramoni singari aktyorning o‘zi ham serebral falaj bilan yashagan. Mitt ushbu tajribasidan foydalanib, nogironligi bo‘lgan insonlarning hayoti va imkoniyatlarini haqqoniy aks ettirishga intilgan.
Aktyor nafaqat kino va televideniyedagi faoliyati, balki nogironligi bo‘lgan insonlar huquqlarini himoya qilish borasidagi ishlari bilan ham tanilgan. U turli tashkilotlar bilan hamkorlik qilib, jamiyatda inklyuzivlikni rivojlantirish va nogironligi bo‘lgan aktyorlar uchun ko‘proq imkoniyatlar yaratish tarafdori bo‘lgan.
AQSHning Texas shtatida vafot etgan aktyorning o‘limi sabablari yuzasidan turli xabarlar tarqaldi. TMZ nashri o‘z joniga qasd qilish ehtimoli haqida yozgan bo‘lsa-da, huquq-tartibot idoralari tekshiruv olib borayotgani ma’lum qilingan. Aktyor vakillarining dastlabki bayonotida esa o‘lim holatlari tafsilotlari ochiqlanmagan.
RJ Mittning vafoti “Breaking Bad” muxlislari va uning hamkasblari uchun og‘ir yo‘qotish bo‘ldi. U aktyorlik faoliyati bilan birga nogironligi bo‘lgan insonlarning jamiyatdagi o‘rnini kengroq yoritishga qo‘shgan hissasi bilan ham yodda qoladi.
Izohlar 0
…