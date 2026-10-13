“Breaking Bad” muxlislariga qayg‘uli xabar: RJ Mitt 34 yoshida vafot etdi

·4·Madaniyat
“Breaking Bad” muxlislariga qayg‘uli xabar: RJ Mitt 34 yoshida vafot etdi

Mashhur “Breaking Bad” serialida Uolter Uaytning o‘g‘li rolini ijro etgan amerikalik aktyor RJ Mitt 34 yoshida hayotdan ko‘z yumdi. Uning vafoti haqidagi xabar 12 oktyabr kuni ma’lum bo‘ldi. Aktyorning vakillari ushbu ma’lumotni tasdiqlagan.

RJ Mitt serialda Uolter "Flinn" Uayt-kichik obrazini gavdalantirib, tomoshabinlar orasida katta shuhrat qozongan. Uning qahramoni singari aktyorning o‘zi ham serebral falaj bilan yashagan. Mitt ushbu tajribasidan foydalanib, nogironligi bo‘lgan insonlarning hayoti va imkoniyatlarini haqqoniy aks ettirishga intilgan.

Aktyor nafaqat kino va televideniyedagi faoliyati, balki nogironligi bo‘lgan insonlar huquqlarini himoya qilish borasidagi ishlari bilan ham tanilgan. U turli tashkilotlar bilan hamkorlik qilib, jamiyatda inklyuzivlikni rivojlantirish va nogironligi bo‘lgan aktyorlar uchun ko‘proq imkoniyatlar yaratish tarafdori bo‘lgan.

Katak-katak kamzul kiygan jilmayib turgan RJ Mitte portreti.

AQSHning Texas shtatida vafot etgan aktyorning o‘limi sabablari yuzasidan turli xabarlar tarqaldi. TMZ nashri o‘z joniga qasd qilish ehtimoli haqida yozgan bo‘lsa-da, huquq-tartibot idoralari tekshiruv olib borayotgani ma’lum qilingan. Aktyor vakillarining dastlabki bayonotida esa o‘lim holatlari tafsilotlari ochiqlanmagan.

RJ Mittning vafoti “Breaking Bad” muxlislari va uning hamkasblari uchun og‘ir yo‘qotish bo‘ldi. U aktyorlik faoliyati bilan birga nogironligi bo‘lgan insonlarning jamiyatdagi o‘rnini kengroq yoritishga qo‘shgan hissasi bilan ham yodda qoladi.

RJ MittBreaking Badnogironlik huquqlariTexas shtati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otabek Madrahimovning onasi o‘g‘lining 18 yoshida uylangani haqida gapirdi (video)Otabek Madrahimovning onasi o‘g‘lining 18 yoshida uylangani haqida gapirdi (video)4 oktabr 09:07“Qichqiriq” va “Neshvill” yulduzi 36 yoshida vafot etdi: Xeyden Panetterining o‘limi ortidagi savollar“Qichqiriq” va “Neshvill” yulduzi 36 yoshida vafot etdi: Xeyden Panetterining o‘limi ortidagi savollar18 avgust 10:03Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”13 sentabr 01:25Ustoz san’atkor Xadiya Yusupova 88 yoshida vafot etdiUstoz san’atkor Xadiya Yusupova 88 yoshida vafot etdi16 iyun 20:07«Osobnyak» teatri asoschisi, taniqli aktyor Dmitriy Podnozov vafot etdi«Osobnyak» teatri asoschisi, taniqli aktyor Dmitriy Podnozov vafot etdi22 iyul 14:38"Yura davri bog‘i" yulduzi Sem Nill 78 yoshida vafot etdi"Yura davri bog‘i" yulduzi Sem Nill 78 yoshida vafot etdi14 iyul 02:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi