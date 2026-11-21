Eng uzoq umr ko‘rgan inson sifatida rekord o‘rnatgan daniyalik ayolning o‘tmishi jamoatchilikni hayratga soldi
112 yoshli Kirsten Shvalbe Daniya tarixida eng uzoq umr ko‘rgan inson sifatida rekord o‘rnatgan edi. Biroq uning hayoti haqidagi yangi ma’lumotlar jamoatchilik e’tiborini tortdi. Daniya Milliy arxivi hujjatlari ayol Ikkinchi jahon urushi davrida natsistlar partiyasining mahalliy bo‘limida ikkita rahbarlik lavozimini egallaganini ko‘rsatdi.
Hujjatlarga ko‘ra, Shvalbe 1943 yil avgustidan 1944 yil iyuligacha Holstebro shahridagi Daniya Milliy sotsialistik ishchilar partiyasi bo‘limida vaqtinchalik guruh rahbari va ayollar guruhi rahbari bo‘lib ishlagan. Uning marhum eri ham shu hududdagi partiya bo‘limiga rahbarlik qilgan.
Avvalroq Shvalbe partiyaga a’zo bo‘lganini tan olgan, biroq siyosatga qiziqmaganini va erining iltimosi bilan unga qo‘shilganini aytgan. Shuningdek, natsistlar mafkurasini qo‘llab-quvvatlaganini rad etgan.
Tarixchilar arxiv hujjatlari uning oddiy a’zo bo‘lmaganini ko‘rsatishini ta’kidlashmoqda. Biroq mavjud ma’lumotlarda u egallagan lavozimlarda aynan qanday vazifalarni bajargani va partiya faoliyatidagi ishtiroki qay darajada bo‘lgani ochiqlanmagan.
Mazkur ma’lumotlar e’lon qilinganidan so‘ng, uning hayoti haqida yaqinda chop etilgan biografik kitob ham sotuvdan vaqtincha olindi.
- #Kirsten Shvalbe
- #Daniya Milliy arxivi
- #Ikkinchi jahon urushi
- #Daniya Milliy sotsialistik ishchilar partiyasi
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…