Slovakiyalik ovchi o‘z bo‘yiga teng keladigan bahaybat yovvoyi quyonni ovladi!
Slovakiyada ovchilardan biri deyarli o‘z bo‘yi bilan teng keladigan ulkan yovvoyi quyonni ovlagani haqidagi xabar e’tibor tortdi. G‘ayrioddiy o‘lchamdagi hayvon bilan tushgan suratlar ko‘pchilikda hayrat uyg‘otdi.
Odatda quyonlar unchalik katta bo‘lmagan jonivorlar sifatida tasavvur qilinadi. Biroq Yevropada uchraydigan yovvoyi tovushqonlar tashqi ko‘rinishi va tana tuzilishi bilan oddiy quyonlardan ancha farq qiladi. Ularning oyoqlari uzun, quloqlari katta va gavdasi nisbatan cho‘ziq bo‘ladi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Yevropa tovushqonining tana uzunligi odatda 55–75 santimetr atrofida, vazni esa 3–5 kilogrammni tashkil etadi. Ayrim yirik vakillari bundan ham kattaroq bo‘lishi mumkin. Ular asosan ochiq dalalar, o‘tloqlar va o‘rmon chetlarida yashaydi.
Bu jonivorlarning eng e’tiborga molik xususiyatlaridan biri — yugurish tezligi. Xavf tug‘ilganda tovushqonlar soatiga 70 kilometrgacha tezlikda harakatlana oladi. Uzun va kuchli orqa oyoqlari ularga tez yugurish hamda uzoqqa sakrash imkonini beradi.
Hozircha Slovakiyadagi ovlangan hayvonning aniq vazni, tana uzunligi, ovchi kimligi va voqea qayerda sodir bo‘lgani haqida batafsil ma’lumot mavjud emas. Shu sababli uning haqiqatan ham rekord darajada yirik bo‘lganini tasdiqlash qiyin. Shunga qaramay, ovchining ulkan jonivor bilan tushgan surati noodatiy voqea sifatida e’tibor qozondi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…