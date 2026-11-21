Yevropa grandlari ortda qolishi mumkin: 16 yoshli iste’dod «Real»ni tanladi
Yevropaning bir qator top-klublari qiziqish bildirgan 16 yoshli Jey-Jey Gabrielning kelajagi hal bo‘lish arafasida. «Real» yosh futbolchini o‘z safiga qo‘shib olish uchun muzokaralarni jadallashtirgan va kelishuv yakuniy bosqichga kirgani aytilmoqda.
Yevropa futbolida katta umid sifatida qaralayotgan Jey-Jey Gabriel uchun transfer kurashida «Real» oldinga chiqdi. Avvalroq «Barselona», «Bavariya» va «PSJ» kabi grandlar ham 16 yoshli futbolchiga qiziqish bildirgan edi. Biroq so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, yosh iste’dodning Madrid klubiga o‘tishi ehtimoli ancha yuqori.
Goal nashri El Chiringuito dasturiga tayanib xabar berishicha, futbolchining agenti Ali Barat ayni paytda «Real» bazasida bo‘lib, transferni yakunlash ustida ish olib bormoqda. Manbalar muzokaralar so‘nggi kunlarda juda faol kechgani va tomonlar kelishuvning yakuniy bosqichiga yetganini bildirmoqda.
«Real» raqiblarini ortda qoldirdimi?
Jey-Jey Gabrielga qiziqish bildirgan klublar ro‘yxati uning Yevropa futbolidagi nufuzi va salohiyatiga berilgan baho haqida tasavvur uyg‘otadi. «Barselona», «Bavariya» va «PSJ» kabi jamoalarning e’tibori yosh futbolchi atrofidagi raqobatni yanada kuchaytirgan.
Ammo hozirgi vaziyatda «Real» eng yaxshi imkoniyatga ega klub sifatida ko‘rinmoqda. Ali Baratning Madridda bo‘lishi ham muzokaralar jiddiy bosqichga kirganidan darak bermoqda.
Shunga qaramay, hozircha transfer rasman e’lon qilinmagan. Shu sababli Gabrielning «Real» futbolchisiga aylanganini emas, balki uning madridliklar safiga qo‘shilishi kutilayotganini ta’kidlash to‘g‘riroq.
Jey-Jey Gabriel «Manchester Yunayted» akademiyasidan chiqqan
16 yoshli futbolchi avval «Manchester Yunayted» akademiyasida tahsil olgan. Manchester klubi uni o‘z tizimida saqlab qolishga harakat qilgan, biroq bu urinishlar muvaffaqiyatsiz yakunlangan.
Gabriel Angliya yoshlar terma jamoalarining turli yosh toifalarida ham maydonga tushgan. Bu esa uning faqat klublar emas, balki milliy futbol tizimi mutaxassislari e’tiborida ham bo‘lganini ko‘rsatadi.
Nega bu transferga katta e’tibor qaratilmoqda?
«Real» so‘nggi yillarda yosh va istiqbolli futbolchilarni jalb qilish orqali jamoaning kelajakdagi tarkibini shakllantirishga alohida e’tibor qaratmoqda. Gabrielning madridliklar safiga o‘tishi ham klubning ushbu strategiyasi doirasidagi muhim qadamlardan biri bo‘lishi mumkin.
Biroq 16 yoshli futbolchining keyingi faoliyati uchun eng muhim masala faqat qaysi klubni tanlashi emas, balki u yerda qanday sharoitda rivojlanishi va asosiy jamoagacha bo‘lgan yo‘lni bosib o‘ta olishidir.
Agar kelishuv amalga oshsa, Jey-Jey Gabriel Yevropa futbolidagi eng kuchli klublardan birining tizimiga qo‘shiladi. Endi e’tibor transferning rasmiy tasdig‘i va yosh iste’dodning Madriddagi kelajagiga qaratiladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…