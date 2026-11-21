Mahliyo Omon ko‘z yosh bilan murojaat qildi: xonandaning sirli murojaati muxlislarini xavotirga soldi (video)
Xonanda Mahliyo Omonning ijtimoiy tarmoqlarda ko‘z yosh bilan e’lon qilgan videosi muxlislari orasida katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ayniqsa, uning video ostida qoldirgan izohi kuzatuvchilarni o‘ylantirib qo‘ydi.
«Bu post ostida ichimda kechayotgan, sizlarga aytmoqchi bo‘lgan barcha haqiqatlarni yozgim kelyapti, lekin qo‘limdan kelmayapti, bularni sizlarga tushuntirib berolmayapman.
Menga biroz vaqt kerak, hammasini keyinroq tushuntiraman…» — deb yozdi xonanda.
Ushbu murojaatdan so‘ng muxlislar izohlarda Mahliyoni qo‘llab-quvvatlab, unga dalda berishmoqda. Ko‘pchilik xonandadan xavotirda ekanini bildirib, barcha qiyinchiliklarni yengib o‘tishini tilagan.
Hozircha Mahliyo Omon o‘zini bunchalik ta’sirchan holatda ko‘rsatgan videoning sabablarini ochiqlamadi. Xonanda bu haqda keyinroq batafsil ma’lumot berishini bildirgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…