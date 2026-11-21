Shimoliy Koreya o‘z sun’iy intellekt chat-botini yaratdi: siyosiy savollar berish taqiqlangan
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shimoliy Koreya «Donolik bulog‘i» yoki «AI Service System 1.0» deb nomlangan generativ sun’iy intellekt tizimini ishlab chiqdi.
- Ushbu texnologiya asosan ilmiy-texnik savollarga javob berish va koreys hamda ingliz tillari o‘rtasida tarjima qilish uchun mo‘ljallangan.
- Tizimdan foydalanishda qat’iy cheklovlar mavjud bo‘lib, foydalanuvchilarga ijtimoiy-siyosiy mavzularda yoki «madaniyatsiz» deb baholangan mazmunda savol berish taqiqlanadi.
Shimoliy Koreya «Donolik bulog‘i» deb nomlangan generativ sun’iy intellekt tizimini ishlab chiqdi. U ilmiy-texnik savollarga javob berish va matnlarni tarjima qilishga mo‘ljallangan. Biroq yangi texnologiyaning imkoniyatlari qat’iy cheklangan: foydalanuvchilarga ijtimoiy-siyosiy mavzulardagi savollarni berishga ruxsat etilmaydi.
Sun’iy intellekt texnologiyalari dunyo bo‘ylab jadal rivojlanayotgan bir paytda Shimoliy Koreya ham o‘z chat-botini taqdim etdi. «Donolik bulog‘i» («AI Service System 1.0») deb nomlangan tizim foydalanuvchilarga fan va texnika sohasida ma’lumot berish, shuningdek, koreys va ingliz tillari o‘rtasida tarjima qilish imkonini yaratadi.
Biroq ushbu sun’iy intellektning eng e’tiborli jihati uning vazifalarigina emas, balki foydalanishga qo‘yilgan cheklovlaridir. Tizim ekranidagi ogohlantirishda ayrim mavzularda savol berish taqiqlangani ochiq ko‘rsatilgan.
«Donolik bulog‘i» qanday vazifalarni bajaradi?
Shimoliy Koreyada ishlab chiqilgan generativ sun’iy intellekt tizimi, taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, asosan amaliy va ilmiy-texnik maqsadlarga yo‘naltirilgan.
Uning asosiy imkoniyatlari quyidagilardan iborat:
Ilmiy-texnik maslahatlar: fan va texnikaga oid savollarga javob berish.
Ma’lumot taqdim etish: turli texnik va ilmiy mavzularni tushuntirish.
Matnlarni tarjima qilish: koreys tilidan ingliz tiliga va aksincha tarjima qilish.
Generativ javoblar: foydalanuvchi so‘rovlariga sun’iy intellekt asosida javob shakllantirish.
Shu jihatdan tizimning vazifalari zamonaviy generativ chat-botlarning ayrim asosiy imkoniyatlariga o‘xshaydi. Biroq uning aniq texnik imkoniyatlari, qaysi ma’lumotlar bazasidan foydalanishi va qaysi model asosida ishlashi haqida batafsil ma’lumot keltirilmagan.
Siyosiy mavzularda savol berish mumkin emas
«Donolik bulog‘i» atrofidagi eng katta qiziqish uning foydalanish qoidalari bilan bog‘liq.
Tizim ekranida ko‘rsatiladigan ogohlantirishga ko‘ra, foydalanuvchilar ijtimoiy-siyosiy mavzularga oid yoki «madaniyatsiz» deb baholangan mazmundagi savollarni bermasligi kerak. Chat-botdan faqat fan va texnika sohasiga tegishli so‘rovlar uchun foydalanishga ruxsat etiladi.
Bu cheklov tizimning universal muloqot vositasi sifatida emas, balki muayyan yo‘nalishlarga ixtisoslashtirilgan xizmat sifatida ishlab chiqilganini ko‘rsatadi.
Shu bilan birga, taqiqlangan mavzularning aniq ro‘yxati, ular qanday mezonlar asosida aniqlanishi va tizim bunday so‘rovlarga qanday javob qaytarishi haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Shimoliy Koreyaning sun’iy intellekt sohasidagi qadami
Sun’iy intellekt bugun ta’lim, tibbiyot, sanoat, axborot texnologiyalari va davlat boshqaruvi kabi ko‘plab sohalarda qo‘llanilmoqda. Mamlakatlar esa ushbu texnologiyalarni o‘z ehtiyojlari va imkoniyatlariga moslashtirishga harakat qilmoqda.
Shimoliy Koreyaning «Donolik bulog‘i» tizimi ham mamlakatda generativ sun’iy intellektdan foydalanish yo‘nalishidagi qadamlardan biri sifatida e’tiborga loyiq.
Biroq uning xalqaro miqyosdagi mashhur chat-botlar bilan raqobatlasha olishi haqida hozircha xulosa qilish qiyin. Buning uchun tizimning texnik ko‘rsatkichlari, ma’lumotlar bazasi, javoblar sifati va amaldagi imkoniyatlari haqida ko‘proq ma’lumot zarur.
Qizig‘i shundaki, Shimoliy Koreya yangi sun’iy intellekt yaratgan bo‘lsa-da, unga foydalanuvchilar nimalar haqida savol berishi mumkinligini ham oldindan belgilab qo‘ygan. Bu esa texnologiyaning imkoniyatlari bilan bir qatorda, uning qo‘llanish doirasi ham qanchalik muhim ekanini ko‘rsatadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…