Qornida chaqalog‘i bilan 42 kilometr masofa: 34 haftalik homilador ayol marafonni yakunladi
AQSHlik hamshira va tajribali sportchi Dirdre Kin homiladorlik davrida ham o‘z oldiga qo‘ygan sport maqsadini amalga oshirishda davom etdi. U homiladorligining so‘nggi oylarida dunyoning yettita yirik marafonida qatnashish rejasini bajardi.
Yil boshida Kin yettita nufuzli marafonni yakunlashni maqsad qilgan edi. Biroq mart va aprel oylarida mashg‘ulotlar paytida odatdagidan ko‘proq qiynalayotganini sezdi. Tekshiruvlardan so‘ng uning homilador ekani ma’lum bo‘ldi.
Akusher-ginekologi bilan maslahatlashganidan keyin sportchi yugurishni davom ettirishga qaror qildi. U homiladorligining 25-haftasida Sidney, 29-haftasida Berlin va 31-haftasida Chikago marafonlarida qatnashdi.
Eng so‘nggi sinov esa Nyu-York marafoni bo‘ldi. O‘sha paytda homiladorligi yaqqol sezilib turganiga qaramay, Kin 42,195 kilometr masofani to‘rt soatdan kamroq vaqtda bosib o‘tdi.
U CNN telekanaliga bergan intervyusida marafon yo‘nalishi bo‘lajak farzandini dunyoga keltiradigan shifoxona yonidan o‘tganini aytdi. Start oldidan turmush o‘rtog‘i bilan hazillashib, zarurat tug‘ilsa, o‘sha shifoxonaga kirib ketishi mumkinligini muhokama qilishgan.
Musobaqa davomida eri unga suv uzatib, dalda berib turgan. Kin esa bu qo‘llab-quvvatlash uchun turmush o‘rtog‘idan minnatdor ekanini ta’kidladi.
Uning hikoyasi sport va matonat namunasi sifatida e’tibor qozondi. Biroq homiladorlik davrida jismoniy faollik har bir ayolning sog‘lig‘i va shifokor tavsiyalariga qarab baholanishi kerak.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…